F1, Liam Lawson: “Peccato aver perso la FP3, ma non è una scusante per la mia qualifica”

Liam Lawson si lecca le ferite al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, infatti, il pilota neozelandese è stato costretto a fermarsi già nel Q1, con un esordio molto più complicato del previsto.

La pole position della gara australiana è andata a Lando Norris con il tempo di 1:15.096 davanti al suo compagno di scuderia Oscar Piastri. Terzo il compagno di Lawson, “sua maestà” Max Verstappen a 385, quindi quarto George Russell a 450 millesimi davanti a un sorprendente Yuki Tsunoda quinto a 574. Sesta posizione per Alexander Albon a 641, quindi Charles Leclerc è settimo a 659 con Lewis Hamilton ottavo a 877. Solamente 18°, invece, Liam Lawson.

Il portacolori del team Red Bull spiega cos’è successo nelle sue qualifiche tra problemi alla sua vettura e un errore pesante: “Sapevo che l’inizio sarebbe stato complicato. I primi giri, ad onor del vero, dovevano essere in pista per migliorare passo dopo passo. Uscire nel secondo giro ha rovinato tutti i piani. Nell’ultimo tentativo, invece, è stato buono fino al T3, nel quale ho peggiorato molto. Perdere la FP3 è stato pesante, ovviamente ma non una scusa”.

In vista della gara di domani i sogni di gloria sembrano pochi per il neozelandese: “ Non ho fatto molti giri con il pieno di benzina per cui tutto sarà da valutare. Quantomeno Max è in una buona posizione per puntare in alto. Io cercherò di massimizzare”.