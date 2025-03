F1, Lando Norris: “La macchina è eccezionale. La gara sarà insidiosa e non solo per il meteo”

Lando Norris sorride dopo aver centrato la pole position del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito a qualifiche tiratissime con l’equilibrio che ha regnato sovrano fino alla bandiera a scacchi. In vista della gara di domani, contando anche il rischio elevato di pioggia, ci attende uno spettacolo davvero notevole.

La pole position, come detto, è andata a Lando Norris con il tempo di 1:15.096 con un vantaggio di appena 84 millesimi sul suo compagno di team, nonché padrone di casa, Oscar Piastri, quindi terzo Max Verstappen a 385. Quarta posizione per George Russell a 450 millesimi davanti a un sorprendente Yuki Tsunoda a 574, quindi sesto Alexander Albon a 641. Indietro le due Ferrari: Charles Leclerc è settimo a 659 con Lewis Hamilton ottavo a 877.

Nel corso delle intervista di rito post-qualifiche il pilota del team McLaren non ha nascosto la sua soddisfazione: “Mi sento molto bene, penso sia il modo ideale di cominciare la stagione. Per prima cosa voglio fare grandi congratulazioni al team, tutti stanno facendo un lavoro clamoroso, proviamo a riprendere quello che abbiamo fatto nel finale dello scorso campionato. La macchina è estremamente veloce ma non è facile mettere tutto insieme. Abbiamo visto una bella battaglia tra me e Oscar”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto, spostando il mirino verso la giornata di domani: “Queste sono solo qualifiche, aspettiamo di vedere cosa succerà in gara dato che ci attende un Gran Premio insidioso. Non voglio pensare troppo a domani. Se pioverà cambierà tutto. Sappiamo come Max Verstappen sia temibile in quelle condizioni, per cui vedremo”.