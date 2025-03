F1, Lando Norris: “Sempre deluso quando non sono in pole, Piastri è stato fantastico”

Si sono appena concluse le qualifiche sul circuito di Shangai, in Cina. I piloti si sono dati battaglia nei tre round previsti per ottenere la migliore posizione in griglia in vista della gara di domenica 23 marzo. Nella notte, Lewis Hamilton ha conquistato il primo successo con la Ferrari vincendo la prima Sprint Race della stagione 2025.

Al termine del Q3 la pole position è stata fatta segnare da Oscar Piastri che ha siglato il crono di 1.30.641. Si tratta della prima pole del pilota australiano che domani, in gara, dovrà difendersi dagli attacchi di George Russell, secondo a sorpresa con la sua Mercedes. Terza posizione per un non brillantissimo Lando Norris che dimostra di non avere una sintonia completa con la macchina.

Indietro la Ferrari, dopo il guizzo della notte, Lewis Hamilton sigla in quinto tempo e partirà di fianco al suo compagno Charles Leclerc (sesto). Lando Norris sarà sicuramente il pilota più deciso a rimontare per bissare il successo dell’Australia. Dopo le qualifiche ha dichiarato ai microfoni di F1 Tv: “Sono sempre deluso quando non sono in pole, ma Oscar oggi la meritava, ha fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend, è la sua prima in F1 e sono contento per lui”.

“Ho commesso di nuovo un po’ di errori, questo weekend è il mio problema. Oggi la macchina mi ha dato delle buone sensazioni, mi sono sentito più a mio agio. È un passo nella direzione giusta rispetto a ieri dove ho faticato tanto. Anche stamane nella Sprint Race ho faticato tanto, ora la direzione che abbiam preso è migliore, per cui non sono molto dispiaciuto”.

“Siamo ancora abbastanza veloci ma non è una macchina facilissima da guidare. Quando riusciamo ad usarla al meglio va veramente forte, altre volte è un po’ complicata. Non tanto oggi perché ho fatto errori io. Abbiamo cambiato molto sulla macchina e questi miglioramenti si sono visti sulla macchina oggi e speriamo anche domani”, ha concluso il britannico.