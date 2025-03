F1, Kimi Antonelli: “Ho fatto molta fatica con le soft, potevo fare un po’ meglio”

Kimi Antonelli ha chiuso in settima posizione la Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2025, secondo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il diciottenne di Casalecchio di Reno ha centrato l’obiettivo del venerdì, superando il taglio nelle prime due fasi della sessione e battendo tutti i piloti del midfield (oltre alla Red Bull di Liam Lawson).

Il rookie bolognese della Mercedes ha messo in evidenza un ottimo ritmo con la mescola media in SQ1 ed in SQ2, molto vicino ai tempi del compagno di squadra George Russell, per poi pagare dazio con le gomme soft in SQ3 accusando un distacco di quasi nove decimi dalla pole di Lewis Hamilton e soprattutto oltre mezzo secondo dalla quinta piazza dell’altra W16.

“Ho fatto fatica con le soft. Credo che con le gomme medie il passo fosse molto migliore, soprattutto perché al secondo giro riuscivamo a farle funzionare nella finestra ottimale, mentre con le morbide ho veramente sofferto molto. Per tutto il giro non avevo aderenza, specialmente in curva 1, per cui ho perso tantissimo rispetto a quando avevo le medie. Peccato perché sono convinto che si potesse fare un po’ meglio, ma domani c’è un’altra qualifica“, racconta Antonelli ai microfoni di Sky.

“Sicuramente anche io devo imparare bene come sfruttare la gomma, poi il fatto di essere stato eliminato in Q1 a Melbourne non ha certamente aiutato nel capire come riscaldarle e portarle nella finestra ottimale perché funzionino. Comunque la cosa bella del fine settimana sprint è che domani c’è un’altra qualifica“, conclude l’azzurro dopo la Sprint Qualifying di Shanghai.