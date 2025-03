F1, GP Cina 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 21 al 23 marzo il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il primo round del campionato in Australia, si volge lo sguardo a Shanghai (Cina), dove piloti e team si troveranno ad affrontare un circuito dalle caratteristiche molto diverse da quello dell’Albert Park di Melbourne. Un tracciato più “classico” con curvoni veloci e in cui le qualità aerodinamiche delle vetture saranno messe a dura prova.

Si tratterà poi di un fine-settimana molto particolare per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. Venerdì 21 assisteremo all’unica sessione di prove libere di un’ora, che precederà la Sprint Shootout e determinerà la griglia di partenza della Sprint Race del sabato. Quest’ultima si disputerà al mattino e sarà il primo evento di giornata del day-2 del week end. A seguire, le qualifiche per la definizione dello schieramento del GP domenicale.

Di conseguenza, venerdì sarà già una giornata molto importante perché i team non avranno tanto tempo per trovare la messa a punto delle vetture e potranno affidarsi solo a una sessione, prima del time-attack per la griglia della Sprint di sabato.

La tre-giorni del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro su TV8 in diretta le Sprint Qualifying e la Sprint Race di Shanghai, mentre in differita ci saranno le qualifiche del sabato e la gara domenicale.

GP CINA F1 2025

Venerdì 21 marzo (orari italiani)

Ore 4.30-5.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 8.30-9.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Sabato 22 marzo (orari italiani)

Ore 4.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 8.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Domenica 23 marzo (orari italiani)

Ore 8.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP CINA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro le Sprint Qualifying e la Sprint Race di Shanghai, mentre in differita le qualifiche del sabato e la gara domenicale.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro le Sprint Qualifying e la Sprint Race di Shanghai, mentre in differita le qualifiche del sabato e la gara domenicale.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 21 marzo

Ore 9.30-10.14, F1, Sprint Qualifying – Diretta tv in chiaro.

Sabato 22 marzo

Ore 4.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

*Ore 12.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 23 marzo

*Ore 14.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

*Orari soggetti a variazioni