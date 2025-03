F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP d’Australia: Antonelli scala di una posizione, ricorso accolto!

Andrea Kimi Antonelli chiude quarto il Gran Premio di Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025. La FIA, infatti, ha accolto il reclamo del team Mercedes contro la penalità di 5 secondi che aveva fatto retrocedere il rookie bolognese in quinta piazza al termine della gara sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne.

Cos’è successo, esattamente, nel corso della gara “down under”? Dopo l’ultima sosta ai box, Kimi Antonelli ha percorso la pit-lane (nella slow lane per amor di precisione) fianco a fianco della Kick Sauber di Nico Hulkenberg, una situazione che era costata la penalità al classe 2006. Il team di Brackley ha prontamente effettuato una richiesta di revisione allegando le immagini dell’episodio che, a quanto pare, non erano a disposizione del collegio dei commissari sportivi.

Il comunicato degli steward parte proprio da questo aspetto: “Questo video è stato giudicato pertinente e significativo e non era disponibile al momento della decisione originale. Dopo aver esaminato le nuove immagini, più un video aggiuntivo ripreso dall’elicottero, gli Steward decidono di annullare la decisione precedente. È chiaro che la vettura 12 è entrata nella fast lane solo dopo aver controllato lo specchietto per confermare di non creare problemi alla vettura 27 . La telecamera mostra inoltre che aveva spazio sufficiente per superare in sicurezza i box della McLaren senza rischi per i meccanici della McLaren”.

Tutto è bene quel che finisce bene, si potrebbe dire per l’italiano. La domenica del classe 2006, quindi, diventa ancor più scintillante. Un risultato che fa letteralmente la storia della Formula Uno e della massima categoria del motorsport per quanto riguarda il nostro Paese. Miglior risultato per un italiano all’esordio dal 1970 (Ignazio Giunti 4° in Belgio), secondo più giovane a punti (18 anni, 6 mesi e 19 giorni dietro a Max Verstappen con 17 anni, 5 mesi e 27 giorni), quindi primo esordiente nella top5 degli ultimi 10 anni da Nasr nel 2015.

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO DEL GP D’AUSTRALIA 2025 DI F1

1. Norris (McLaren)

2. Verstappen (Red Bull)

3. Russell (Mercedes)

4. Antonelli (Mercedes)

5. Albon (Williams)

6. Stroll (Aston Martin)

7. Hulkenberg (Sauber)

8. Leclerc (Ferrari)

9. Piastri (McLaren)

10. Hamilton (Ferrari)

11. Gasly (Alpine)

12. Tsunoda (Racing Bulls)

13. Ocon (Haas)

14. Bearman (Haas)

RITIRATI

Lawson (Red Bull)

Bortoleto (Sauber)

Alonso (Aston Martin)

Sainz (Williams)

Hadjar (Racing Bulls)

Doohan (Alpine)