F1, Oscar Piastri fa mea culpa: “Sono deluso, un errore mi è costato tutto”

Si apre con una cocente delusione il 2025 di Oscar Piastri, solo nono al termine del Gran Premio d’Australia che ha dato il via alla nuova stagione di Formula Uno. Il padrone di casa della McLaren, secondo in qualifica alle spalle del compagno di squadra Lando Norris, ha lottato a lungo per la vittoria sul circuito di Albert Park incappando però in un errore decisivo nel momento in cui è arrivata la pioggia quando tutti stavano girando con gomme slick.

“Non posso che essere deluso in questo momento. La sensazione è quella di aver disputato una gara di alto livello ad eccezione di un solo giro, che però mi è costato tutto. Con questo non voglio incolpare nessuno, ma l’unico verso cui intendo puntare il dito sono io“, dichiara uno sconsolato Piastri ai microfoni di Sky Sports UK dopo la gara di Melbourne.

Il principale rammarico è legato alla prestazione della McLaren, nettamente superiore alla concorrenza: “È stato un peccato non poter ottenere un risultato che la nostra vettura meritava. Probabilmente sono stato anche sfortunato, sono arrivato al bloccaggio nel punto peggiore ma sono solamente io ad essermi messo in quella situazione, per cui non posso che essere deluso“.

“Un risultato deludente dopo un weekend davvero positivo. Avevo la velocità e mi sentivo in ottima forma per lottare per la vittoria. Sfortunatamente, alla fine, l’ho semplicemente persa nella pioggia improvvisa. Grazie alla squadra per tutti i loro sforzi e grazie a tutti i tifosi australiani che mi hanno dato così tanta energia positiva e supporto negli ultimi giorni. Significa molto“, conclude il 23enne australiano.