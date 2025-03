F1, GP Cina 2025: orario gara 23 marzo, diretta Sky, differita TV8

Il circuito di Shanghai sarà teatro del Gran Premio di Cina 2025, secondo appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Dopo la caotica gara inaugurale della scorsa domenica a Melbourne, domani andrà in scena una corsa che si preannuncia meno scoppiettante ma molto significativa per avere un quadro più preciso sugli effettivi valori in campo tra i top team.

McLaren resta la macchina da battere e punta alla doppietta con Oscar Piastri in pole position ed il leader della generale Lando Norris terzo in griglia, ma attenzione alla Mercedes di George Russell (secondo in qualifica) e alla Red Bull di un mai domo Max Verstappen (quarto). Obiettivo rimonta dalla terza fila per la Ferrari, con Lewis Hamilton (vincitore della Sprint) quinto davanti a Charles Leclerc.

Il Gran Premio di Cina 2025 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la gara di Shanghai in chiaro e in differita alle ore 13.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CINA F1 2025

Domenica 23 marzo

Ore 8.00 Gara a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CINA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

