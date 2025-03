F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non sarà facile con la Sprint, serve trovare feeling fin dalle prove”

Nuovo weekend, nuova sfida per Andrea Kimi Antonelli. Dopo il più che positivo debutto a Melbourne il pilota italiano in forza alla Mercedes è pronto a disputare il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo weekend presso lo Shanghai International Circuit.

Sarà certamente una sensazione diversa per l’emiliano che, dopo la quarta piazza conquistata in Australia, farà i conti con la prima Sprint Race stagionale, altro banco di prova stimolante. La gara corta orientale è stato uno tra gli argomenti sollevati dal numero 12 in occasione del media day dedicato all’evento.

“Si tratta di un format nuovo per me, diverso da quello di Melbourne, quindi sarà importante tenerlo sotto controllo fin da subito – ha detto Antonelli – Melbourne è stata una bella iniezione di fiducia, ero un po’ troppo teso, soprattutto quando è arrivato il momento delle qualifiche. Oggi mi sento molto più rilassato“.

Kimi ha quindi chiosato: “Sarà importante trovare il giusto feeling fin da subito, fin dalle libere. Sarà tosta, certamente. Ma rispetto alla settimana scorsa sento che qualcosa è già cambiato. Credo di avere di più il polso della situazione“.