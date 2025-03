F1, Esteban Ocon: “Lavoro straordinario della squadra, la macchina improvvisamente ha preso vita”

Si è concluso il secondo Gran Premio della stagione F1, corso sul circuito di Shangai, in Cina. La McLaren ha fatto registrare la 50esima doppietta della sua storia con Oscar Piastri che ha ottenuto il primo posto, seguito dal suo compagno di squadra Lando Norris. Terza posizione per un ottimo George Russell che, con la sua Mercedes, bissa il risultato ottenuto in Australia.

Quarto posto per Max Verstappen che non è riuscito ad agguantare il podio. Male la Ferrari che chiude al quinto posto con Charles Leclerc e al sesto con Lewis Hamilton. Il britannico ha optato per una strategia con 2 pit-stop ma nonostante ciò ha concluso la gara dietro al monegasco che è stato vittima di un problema all’ala anteriore.

Grandissima prova della Haas che porta entrambi i piloti in top 10. Il francese Esteban Ocon, partito 11esimo è riuscito a concludere la gara in settima posizione, garantendo punti importanti alla scuderia statunitense. Il transalpino si è assicurato la settima piazza con un sorpasso fantastico su Andrea Kimi Antonelli, completato al di fuori della pista. Ai microfoni di Canal + ha dichiarato: “È stato molto stressante, la strategia non era quella prevista. Eravamo partiti con l’idea di due soste ma, con un degrado inferiore al previsto, la macchina ha preso vita”.

“Mancava un po’ di velocità sui rettilinei ma dopo Melbourne è una soddisfazione essere riusciti a ribaltare la situazione in così poco tempo. Negli ultimi giri abbiamo visto il potenziale di questa macchina. La squadra ha fatto un lavoro straordinario in un paio di giorni per cercare di ottenere maggiori prestazioni dalla vettura”, ha poi concluso il francese.