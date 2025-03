F1, McLaren inattaccabile nel GP di Cina. La Ferrari affonda tra ordini di scuderia e passo mediocre

McLaren rispetta il pronostico della vigilia e domina il Gran Premio di Cina 2025, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking, dopo l’inopinata sconfitta nella Sprint del sabato, ha fatto il vuoto nella gara lunga a Shanghai evidenziando una gestione delle gomme ottimale ed un passo insostenibile per il resto della concorrenza.

Oscar Piastri ha difeso con successo la pole position guadagnata ieri in qualifica, conservando agevolmente la prima posizione dalla partenza alla bandiera a scacchi e conquistando la terza vittoria della carriera in F1. L’australiano ha preceduto il compagno di squadra inglese Lando Norris, che ha completato la doppietta papaya (la prima da Budapest 2024) restando leader del campionato dopo il trionfo di Melbourne.

Alle spalle delle due imprendibili MCL39 si è inserita la Mercedes di un solido George Russell, che ha bissato il terzo posto dell’Australia collezionando il secondo podio consecutivo in questo avvio di 2025. Quarta piazza per la Red Bull di Max Verstappen, venuto fuori alla distanza con una buona gestione delle gomme hard dopo essere stato superato al via dalle Ferrari.

Domenica negativa per la Rossa, che archivia un quinto posto con Charles Leclerc ed un sesto con Lewis Hamilton (l’unico dei big a provare la strategia a due soste, dopo aver ceduto la posizione al monegasco per un’ordine di scuderia) al termine di una gara opaca in cui è sempre mancato qualcosa a livello di ritmo per poter attaccare la zona podio. A punti anche un brillante Esteban Ocon (7° con la Haas), il bolognese Kimi Antonelli (8° con la Mercedes), Alex Albon (9° con la Williams) ed un convincente Oliver Bearman 10° in rimonta dalla 17ma piazza con la Haas.

CLASSIFICA GP CINA 2025 F1

1 Oscar Piastri McLaren Leader

2 Lando Norris McLaren +9.748

3 George Russell Mercedes +11.097

4 Max Verstappen Red Bull Racing +16.656

5 Charles Leclerc Ferrari +23.211

6 Lewis Hamilton Ferrari +25.381

7 Esteban Ocon Haas F1 Team +49.969

8 Kimi Antonelli Mercedes +53.748

9 Alexander Albon Williams +56.321

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +61.303

11 Pierre Gasly Alpine +67.195

12 Lance Stroll Aston Martin +70.204

13 Carlos Sainz Williams +76.387

14 Isack Hadjar Racing Bulls +78.875

15 Liam Lawson Red Bull Racing +81.147

16 Jack Doohan Alpine +88.401

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L

19 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 L

RITIRATI

20 Fernando Alonso Aston Martin – –