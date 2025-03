F1, equilibrio al GP d’Australia dopo la FP3: Piastri il più veloce, Leclerc vicino

Equilibrio. È probabilmente questa la parola più efficace per descrivere la FP3 valida per il GP D’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2025 di Formula 1. Nell’ultima sessione prima delle qualifiche (al via alle 6:00) ben sette piloti sono raccolti in appena sette decimi, fattore che apre degli scenari molto interessanti in vista del prossimo turno.

Il migliore del lotto è stato il padrone di casa Oscar Piastri (McLaren) che, su gomme rosse (scelta adoperata da tutti ad eccezione di Ocon che ha usato le dure), ha fermato il cronometro a 1:15.921, rifilando 0.039 ad un ottimo George Russell (Mercedes), secondo davanti a Max Verstappen (Red Bull), terzo a +0.081 ed apparso sicuramente più aggressivo rispetto al resto della concorrenza.

Quarta posizione poi per la Ferrari di Charles Leclerc, il quale non è riuscito a centrare la top 3 a causa anche del grande traffico trovato nell’ultimo settore all’ultimo giro disponibile. Comunque positiva la prova del monegasco che, però, sembra accusare ancora qualche problema di bilanciamento. Il ferrarista, nello speifico, ha rimediato un gap di +0.267 rispetto al leader.

Importanti segnali poi da Andrea Kimi Antoenlli. Il pilota italiano infatti dopo un venerdì difficile ha finalmente guidato con più serenità, accomodandosi al quinto posto con +0.285 davanti a Carlos Sainz (Williams), sesto con +0.331, ed Alexander Albon (Williams), settimo a +0.337. Più in fiducia poi Lewis Hamilton (Ferrari), al momento ottavo a +0.457. Forse troppo nervoso invece Lando Norris, in questo momento impreciso ad ogni giro lanciato, fattore che l’ha inchiodato al decimo posto con +0.676. Sessione praticamente mancata invece per Liam Lawson (Red Bull), alle prese con un problema con la sua monoposto che non gli ha concesso di segnare alcun tempo utile.