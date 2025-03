F1, debutto deludente per Hamilton con la Ferrari. Con tanto di sorpasso da Leclerc..

Cielo plumbeo a Melbourne prima, durante e al termine del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025. Una condizione molto simile all’umore di Lewis Hamilton e, più nel complesso, dell’intero team Ferrari. Il fine settimana dell’Albert Park, dopotutto, non ha regalato il minimo sorriso alla scuderia del Cavallino Rampante.

Non è andato bene letteralmente nulla in casa Ferrari. La SF-25, che già aveva messo in mostra qualche balbettio nei test pre-stagionali di Sakhir, ha messo in mostra le peggiore versione di sé sul tracciato “down under”. Pessima nella Q3 al momento della caccia alla pole position e pressoché identica anche in gara sul bagnato e nel momento in cui si sono montate le gomme slick. Lewis Hamilton, oggettivamente, confidava in una “prima volta in rosso” decisamente migliore.

Il pilota inglese, invece, scattato dall’ottava posizione della griglia di partenza, è passato sotto la bandiera scacchi in decima piazza, subendo negli ultimi chilometri i sorpassi di Charles Leclerc e Oscar Piastri (dopo aver vissuto larga parte della sua domenica fissando gli scarichi della Williams di Alexander Albon). Se, però, il sorpasso dell’australiano era nell’ordine delle cose visto il gap prestazionale con le vetture di Woking.

Quello subito dal vicino di box, invece, ha un peso specifico maggiore. Il monegasco ha superato il “Re nero” alla ripartenza finale della Safety Car con un attacco duro alla chicane 1-2. Un momento nel quale il nativo di Monte Carlo ha voluto mettere in chiaro le cose. Il “padrone di casa” a Maranello è ancora lui. Lewis Hamilton ha incassato e ha proseguito nella sua domenica di sofferenza.

Dopo i tanti sorrisi e festeggiamenti tra Fiorano e Milano con veri e propri “bagni di folla” la Ferrari ha vissuto una vera e propria doccia gelata in Australia, e non stiamo parlando certo della pioggia caduta sull’Albert Park. La SF-25 è molto più indietro del previsto a livello prestazionale. Sir Lewis sperava di iniziare in ben altro modo con la Rossa. Ora arriveranno in rapida successione Shanghai e Suzuka, due piste molto probanti per vetture e piloti. Arriverà il riscatto per il “Re nero”?