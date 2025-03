F1, Hamilton non si scompone: “Non penso che la macchina sia così lontana”

Un inizio complicato per Lewis Hamilton e la Ferrari nel primo round del Mondiale 2025 di F1. In Australia, in una gara condizionata dalla pioggia, il britannico ha concluso in decima posizione e ha fatto fatica a trovare il ritmo con la SF-25. Una problematica che si era già originata dal sabato mattina, quando le Rosse non sono riuscite più a trovare la retta via del bilanciamento.

“È stata una delle giornate più dure. Essere in quelle condizioni per la prima volta sotto la pioggia, su questa macchina e con questa Power Unit, con tutte le funzioni dello sterzo da gestire e le comunicazioni nuove con gli ingegneri, è stata una sfida enorme. È un peccato perché speravo di qualcosa di più quest’oggi“, ha ammesso Lewis ha microfoni dei media.

“Ho tenuto duro finché potevo, a un certo punto ci eravamo trovati in una posizione in cui lottare per il podio restando fuori, però poi è arrivata ancora più pioggia e la situazione è peggiorata“, ha sottolineato Hamilton in merito alle scelte strategiche.

Si vuol comunque guardare il bicchiere mezzo pieno: “Non abbiamo portato la macchina nella finestra, ma non penso che la macchina sia così lontana come è stato oggi. Anche in qualifica, non penso che siamo riusciti a estrarre le prestazioni della vettura“. A questo punto vedremo se nel prossimo appuntamento in Cina, in programma la prossima settimana, le cose cambieranno.