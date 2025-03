F1, Andrea Stella: “Grande vittoria di Norris con la vettura danneggiata! Peccato per Piastri…”

La McLaren riparte da dove aveva lasciato ad Abu Dhabi, ovvero dal gradino più alto del podio. Lando Norris, infatti, ha vinto il Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025, mancando la doppietta color papaya solamente per un errore di Oscar Piastri nel finale. In poche parole spunti positivi a pioggia (citazione dovuta al meteo odierno) per Andrea Stella e il team inglese.

Sotto la bandiera a scacchi dell’Albert Park, come detto, è stato Lando Norris a vincere davanti a Max Verstappen, mentre completa il podio George Russell a 8.4 secondi. Quarto Alexander Albon a 12.7, quinto un penalizzato Andrea Kimi Antonelli a 15.1, sesto Lance Stroll a 17.4, quindi settimo Nico Hulkenberg a 18.4 davanti a Charles Leclerc ottavo a 19.8 con Oscar Piastri nono a 20.4 e Lewis Hamilton decimo a 22.4.

Al termine della gara di Melbourne il team principal della scuderia di Woking ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sports UK: “Siamo felici per la vittoria di Lando, peccato per Oscar che, senza quell’errore, sarebbe probabilmente andato a completare una doppietta splendida. Ad ogni modo iniziamo con il piede giusto e siamo già concentrati per la prossima gara in Cina”.

Il numero uno della McLaren prosegue nel suo racconti: “Gli ultimi giri non sono stati facili. Dopo l’uscita di pista sotto la pioggia Lando Norris ha subito un danno alla vettura e ha perso un po’ di velocità. Anche per quel motivo Max Verstappen ha potuto avvicinarsi e mettergli pressione. Lando è stato impeccabile nel rispondere colpo su colpo e controllare bene fino alla vittoria. Dispiace per Oscar, non ci voleva quell’errore sotto la pioggia”.