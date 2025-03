Rally Kenya, Evans e la Toyota in vetta, crisi per Hyundai

Toyota svetta con Elfyn Evans e Kalle Rovampera al termine della seconda avvincente giornata del Rally Kenya 2025. Le due GR Yaris Rally1 si distinguono in Africa approfittando di un venerdì negativo di Hyundai Motorsport, in crisi soprattutto con l’ex campione del mondo Ott Tanak.

Il day-2 del Rally Kenya ha visto protagonista l’estone di Hyundai che ha fatto sua la prima tappa speciale di oggi, la terza dell’appuntamento africano. Il pilota della Hyundai Motorsport ha poi bissato il successo di Camp Moran (32.20 km) arrivando in prima posizione anche nella tappa speciale 4, con un Thierry Neuville a solo 1,5 secondi di ritardo.

Il dominio dell’estone non si è fermato qui, conquistando anche la SS6 con tre secondi di vantaggio sulla Toyota Gazoo Racing di Kalle Rovampera, che si era imposto nella SS5. Il leader del campionato Elfyn Evans (Toyota) è rimasto sempre tra le prime sei posizioni in tutte le speciali, ottenendo due secondi posti (SS8 e SS9). Il belga Thierry Neuville, compagno di squadra di Tanak ha avuto una turbolenta mattinata ricevendo prima una penalità di un minuto per non aver rispettato il controllo orario dopo la sostituzione del cambio e poi, nella SS5 un’altra penalizzazione di 10 secondi a causa di una partenza anticipata.

Il grande pomeriggio di Ott Tanak (Hyundai) è proseguito con il primo posto della speciale otto, seguito come detto da Elfyn Evans e da un Thierry Neuville in rimonta dopo la vittoria nella SS7. Nel corso però della penultima tappa speciale, la nona, l’estone ha avuto un problema all’albero della trasmissione alla sua i20 N ed ha chiuso la prova in 14ma posizione, cedendo il comando della classifica al gallese Evans.

Kalle Rovampera (Toyota) ha vinto la SS9 e la SS10, ultime due speciali di un lungo pomeriggio e, grazie anche al problema della Hyundai, ha chiuso il day-2 al secondo posto, distante 7.7 secondi dal suo compagno di squadra Evans. Ott Tanak è stato fermato solo da cause di forza maggiore ma nonostante l’inconveniente occorso alla sua macchina chiude le 1o tappe speciali al terzo posto, con un ritardo dal leader di 55.4 secondi. Vedremo come evolverà la classifica nella giornata di domani, con altre cinque tappe speciali in programma.