Rally Kenya, sabato: Evans e Toyota evitano i problemi e dominano la scena

Elfyn Evans e Toyota dominano la scena con quasi due minuti di vantaggio sulla concorrenza al termine della terza giornata del Rally Safari Kenya, terzo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Il britannico non ha commesso errori amministrando il proprio margine sui rivali, il gallese n. 33 controlla le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville.

La mattinata del terzo giorno d’azione in Africa ha visto il deciso allungo di Evans in classifica nei confronti di Rovanperä. Il finnico ha perso l’opportunità di impensierire il teammate sin dalla SS12 in seguito ad foratura, la prima della giornata.

Le nuove mescole Hankook hanno infatti tradito il nativo di Jyväskylä anche nella seguente SS13 permettendo ad Evans di allungare ad oltre 1 minuto e mezzo in classifica. Il n. 69 è rimasto in ogni caso in seconda piazza approfittando al meglio di un problema ad una ruota anche per Ott Tanak. La prima delle Hyundai i20 N Rally1 in classifica ha completato la mattinata a 17 secondi dalla seconda piazza.

Hyundai ha sofferto una foratura anche per Thierry Neuville, mentre parallelamente ha deciso di non far gareggiare quest’oggi Adrien Fourmaux. Il francese ha rinunciato alle speciali odierne per provare a raccogliere più punti possibili nel ‘Super Sunday’ di domani: la speciale graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’ultimo giorno della manifestazione.

Il pomeriggio è stato caratterizzato dall’arrivo della pioggia che ha reso quasi impraticabili i ‘sentieri’ delle speciali. Evans ha tenuto la vetta su Rovanperä, sempre secondo nonostante la rottura della sospensione posteriore sinistra.

Toyota GR ha iniziato parallelamente ad impensierire il terzo posto con Takamoto Katsuta. Il giapponese ha accorciato le distanze su Tanak, la battaglia è entrata nel vivo con la SS15 (Elmenteita 2 – 17.31 km).

L’estone ha però avuto la meglio sui rivali approfittando di una foratura per Katsuta e di un nuovo danno per Rovanperä. L’ex campione del mondo ha quindi potuto agguantare il secondo posto virtuale a +2.50 da Evans, abile a non commettere nessun errore nel tentativo di ‘amministrare’ il margine.

La SS16, l’ultima fatica della giornata di oltre 30 chilometri, ha visto gli equipaggi lottare nuovamente con la pioggia ed il fango. Una ruota bucata ha sottratto all’asiatico Katsuta la Top3, la Toyota n. 18 è precipitata in quarta posizione lasciando spazio alle Hyundai di Tanak e Neuville.

L’estone ed il belga chiudono quindi il day-3 nei pressi di Nairobi in seconda e terza piazza, rispettivamente a +1.57 ed a +4.33 dalla vetta. Quinto, invece, Rovanperä, in lotta tutto il pomeriggio con le sospensioni della propria Toyota Yaris GR.

Distacchi abissali per gli altri protagonisti in vista dell’epilogo di domani. Si inizierà con la ripetizione della SS2 (Mzabibu – 8.27 km), successivamente si entrerà nel vivo del Super Sunday con il doppio passaggio sulla ‘Oserengoni – 18.33 km’ e sulla ‘Hell’s Gate – 10.53 km’. Quest’ultima avrà come sempre anche valore di Power Stage essendo l’ultima tappa dell’impegnativo round africano.