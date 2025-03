Equitazione, i Campionati Italiani di salto ostacoli saranno qualificanti per Piazza di Siena

I Campionati Italiani 2025 di salto ostacoli dell’equitazione saranno qualificanti per Piazza di Siena: alle Siepi di Cervia venerdì 18 e sabato 19 aprile si terranno le due prove che assegneranno il titolo senior assoluto, ovvero la prima prova a tempo (tabella C) e la seconda a due percorsi.

A qualificarsi per Piazza di Siena saranno i primi tre classificati del Campionato Senior Assoluto, che faranno automaticamente parte della lista dei convocati con accesso diretto. Potranno però qualificarsi anche il quarto ed il quinto classificato, ma soltanto entro un certo limite di punti di penalità.

A questi binomi si aggiungerà il vincitore del Campionato Assoluto Under 25, che avrà accesso diretto alla lista dei convocati per Piazza di Siena, mentre il secondo ed il terzo classificato saranno inseriti tra i partecipanti alla prova riservata agli Under 25.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO SALTO OSTACOLI 2025

Venerdì 18 aprile

1a Prova Campionato Senior Assoluto h. 150 – A tempo – Tab. C

Sabato 19 Aprile 2025

2a Prova Campionato Senior Assoluto h. 160 – A due percorsi di precisione – Tab. A