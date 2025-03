Ippica, il leggendario Varenne trascorrerà i suoi ultimi anni nella provincia di Salerno

Il Figlio del Vento trova casa ad Eboli, in provincia di Salerno: Varenne lascia Villanterio, in provincia di Pavia, e si sposta all’allevamento Lj di Dario De Angelis. Il trottatore italiano, alla soglia dei 30 anni, continuerà in Campania a svolgere la sua attività di stallone.

Varenne, nato a Copparo, in provincia di Ferrara, nel 1995, è figlio di Waikiki Beach e Ialmaz: fu acquistato da Enzo Giordano e corse per la Scuderia Dany, sotto la sapiente guida del driver Giampaolo Minucci, con il quale Varenne vinse le competizioni più importanti.

Il Capitano si impose in tutte le corse di trotto più blasonate: conquistò per due volte il Prix d’Amerique di Parigi, per due l’Elitloppet di Stoccolma, il Breeders Crown di New York, e per tre volte il Lotteria di Agnano, completando così nel 2001 il Grand Slam dell’ippica.