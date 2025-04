Equitazione: Paolo Paini nuovo campione italiano di salto ostacoli

Paolo Paini, con il suo Casal Dorato, può far festa ai Campionati Italiani 2025 di salto ostacoli, in corso di svolgimento all’interno del centro Equestre Le Siepi di di Cervia (Ra).

Il binomio, al suo primo titolo di questo livello, si è aggiudicato la corona tricolore totalizzando complessivamente un risultato di 6.61 penalità nella finale odierna, dopo la prova inaugurale di ieri.

Un risultato ineguagliato, sui due percorsi firmati dallo chef de piste Uliano Vezzani con ostacoli da 1 metro e sessanta, dagli altri cavalieri: con Emilio Bicocchi (su Excaliburg – 8.00 penalità) , che ha chiuso al secondo posto dopo che aveva chiuso il venerdì davanti a tutti, e Fabio Brotto (su Doha delle Roane – 11.44 penalità), capace invece di prendersi il terzo posto.

“Sono davvero felice e orgoglioso di questa vittoria – ha dichiarato Paolo Paini al sito FISE – è un traguardo importante conquistato in un’edizione particolarmente combattuta e di altissimo livello. La soddisfazione è ancora più grande perché il mio cavallo proviene da un allevamento italiano: credo molto nel valore del nostro allevamento nazionale e questa vittoria lo conferma. Essere stato selezionato per Piazza di Siena è sempre un onore e un sogno che si realizza, ora lavoreremo per arrivarci nel miglior stato di forma: oggi è solo l’inizio!”.

Con questo risultato Paolo Paini, Emilio Bicocchi e Fabio Brotto ottengono la convocazione/qualificazione per la 92° edizione del Piazza di Siena Master d’Inzeo, in programma a Villa Borghese (Roma) dal 22 al 25 maggio 2025.