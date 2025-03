Equitazione: Emanuele Camilli e Guido Grimaldi parteciperanno alla Global Champions League in Messico

In vista della seconda tappa della Global Champions League e del Global Champions Tour 2025, che si terrà nel prossimo fine settimana a Città del Messico, le squadre partecipanti alla massima competizione equestre di salto ostacoli hanno reso note le loro line up.

Ci sono, fra i nomi comunicati, anche quelli di due cavalieri italiani: Emanuele Camilli, che non ha fatto parte della rappresentativa dell’Italia arrivata al 7° posto alla League of Nations di Ocala, lo scorso weekend, e Guido Grimaldi.

Camilli farà parte del roster dei Riesenbeck International, insieme a Marco Kutscher e Maximilian Weishaupt, mentre Guido Grimaldi sarà nella rosa dei Paris Panthers, facendo squadra con Luiz Felipe Neto De Azevedo e Luiz Felipe Cortizo Goncalves De Azevedo Filho.

Entrambi cercheranno di dare il massimo per le loro compagini, dopo che la prima tappa in quel di Doha non è andata al meglio né per i primi né per i secondi.

Successivamente a questa tappa a Città del Messico, la competizione osserverà un mese di riposo per riprendere poi ritmo durante il mese di maggio con ben due appuntamenti in programma fra Shangai e Madrid.