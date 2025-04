Equitazione: Lorenzo Correddu è il nuovo campione italiano di salto ostacoli Under 25

Dopo il titolo vinto da Paolo Paini a livello assoluto, il salto ostacoli italiano celebra anche il titolo Under 25 vinto da Lorenzo Correddu in quel del centro Le Siepi di Cervia (Ravenna).

Nella gara introdotta da quest’anno, il caporal maggiore si è rivelato il più bravo – in sella al suo Dalakani Chardonnet – chiudendo con sole 7.37 penalità percorsi con ostacoli posti a 1,45 e 1,50 metri di altezza.

Alle sue spalle, a completare il podio rispettivamente in seconda e terza posizione, ci hanno pensato Sofia Manzetti su Fiolita (7.38), davvero a un’incollatura da Correddu, e Martina Lain su Nestor (14.01).

“Sono davvero contento – ha commentato Lorenzo Correddu, al sito FISE – di aver ottenuto la vittoria nel primo Campionato Italiano Under 25. Sono soddisfatto di essere il primo a vincere questa nuova categoria, ha un sapore speciale. Questa vittoria ha un valore ancora più grande perché mi apre le porte dello CSIO di Piazza di Siena, l’evento più atteso e importante della stagione per me e penso per tutti gli atleti italiani”.

Nel campionato interforze a squadre, infine, a vincere sono stati i Carabinieri di Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei: con sole 8 penalità fatte segnare, hanno preceduto le Fiamme Oro di Francesca Ciriesi (9 penalità) e l’Esercito dello stesso Correddu (16 penalità).