Equitazione: Stati Uniti vincenti a Ocala nella League of Nations. Italia al 7° posto

La seconda tappa della League of Nations 2025 di salto ostacoli premia gli Stati Uniti. A Ocala, in Florida, i padroni di casa si sono infatti imposti superando la concorrenza presente sul campo di gara americano.

Il team formato da Lillie Keenan (su Argan de Beliard), Laura Kraut (Dorado 212), McLain Ward (Ilex) e Aaron Vale (Carissimo 25) ha infatti vinto il contest facendo segnare nel secondo round il tempo di 220.68 con sole 4 penalità totali, decisivo per battere la Germania, seconda a 221.36 con 5 penalità, e il più lontano Belgio, terzo con il crono di 218.35 ma con ben 13 infrazioni.

Chiude al settimo posto l’Italia di Giulia Martinengo Marquet (Delta Del’Isle), Lorenzo de Luca (Curcuma Il Palazzetto), Piergiorgio Bucci (Hantano) e Giacomo Casadei (Marbella du Chabli). Azzurri molto fallosi nella prima manche, chiusa a 221.58 con ben 13 penalità, e più precisi nella seconda. Martinengo Marquet e Bucci sfoderano due “netti”, De Luca invece incappa in 3 errori che costano altre 12 penalità. Totale complessivo: tempo di 222.35 con 25 penalità.

Nella classifica generale della League of Nations 2025, Irlanda (oggi 4a) e Germania volano in testa insieme a 170 punti, con Francia (150 punti – oggi 5a) e proprio gli Stati Uniti (140) a inseguire. Tiene botta l’Italia, che incamera 50 punti e si installa in sesta posizione a 120.

Prossimo appuntamento in calendario fra tre mesi: dal 19 al 22 giugno 2025 si volerà a Rotterdam, in Olanda per la terza tappa del circuito. Le otto migliori nazionali, al termine poi della tappa anche di St. Tropez Gassin di settembre, voleranno alle Finals di Barcellona del mese di ottobre.