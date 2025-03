Equitazione, Emanuele Camilli: “Mi sono preso dei rischi per vincere e ce l’ho fatta”

Emanuele Camilli ce l’ha fatta. Il cavaliere azzurro, in sella a Chacco’s Girlstar, si è aggiudicato la seconda tappa del Global Champions Tour 2025 a Città del Messico.

Un fine settimana straordinario per l’italiano che, già venerdì in occasione della Global Champions League (la competizione a squadra del massimo circuito internazionale di salto ostacoli), aveva fatto capire di essere in forma andando a cogliere il terzo posto con i suoi Riesenbeck International.

Al termine della sua prova, un doppio percorso netto con in particolare il tempo di 42.99 al jump off, il romano ha dichiarato al sito ufficiale del Global Champions Tour: “Ero l’ultimo a partire e sapevo che il jump off sarebbe stato molto veloce. Ho preso dei rischi per vincere e alla fine ce l’ho fatta: ho avuto anche un po’ di fortuna, sono felicissimo”.

Poi ha aggiunto: “Sul percorso non ho pensato molto a quello che stavo facendo, sapevo che dovevo andare velocemente e così ho fatto. Vincere davanti a questa folla in Messico è stato incredibile: uno spettacolo straordinario”.

Con questa vittoria, Emanuele Camilli si è guadagnato di diritto la qualificazione ai Playoff del Global Champions Tour a Praga, che si terranno in Cechia nel prossimo mese di novembre. Il cavaliere classe 1982, dopo essere arrivato 21esimo alle Olimpiadi di Parigi riportando l’Italia nella finale individuale del salto ostacoli a 20 anni di distanza da Atene 2004, è stato protagonista quest’anno anche nella League of Nations con la maglia azzurra. Un momento magico per lui che ormai va avanti da diversi mesi.