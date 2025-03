Equitazione: Emanuele Camilli sbanca Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions Tour

Città del Messico si tinge d’azzurro. Emanuele Camilli infatti, che la scorsa estate ha riportato l’Italia nella finale individuale del salto ostacoli alle Olimpiadi, 20 anni dopo Atene 2004 (arrivando 21° in Francia), si è imposto nella seconda tappa del Global Champions Tour 2025.

Straordinario l’azzurro, già arrivato terzo venerdì scorso con i suoi Riesenbeck International nella Global Champions League, che in sella a Chacco’s Girlstar si è imposto con un doppio percorso netto: il primo a 80.21 secondi, il secondo – al jump off – con il crono di 42.99.

Un tempo ineguagliabile dagli altri binomi: al secondo posto la tedesca Jörne Sprehe, montante Sprehe Hot Easy (43.31), e al terzo posto il belga Jérôme Guery, in sella a Great Britain V (43.50). In ottica italiana, inoltre, c’è da registrare anche il 38esimo posto di Guido Grimaldi (Candy Rose – 88.48 con 17 penalità).

Nella classifica generale del Global Champions Tour 2025, Emanuele Camilli si installa al terzo posto a 41.67 punti, in una graduatoria comandata dall’irlandese Denis Lynch, primo a 59, che precede l’australiana Edwina Tops-Alexander, seconda a 44 punti. Con questa vittoria, l’azzurro si qualifica in maniera certa per i playoff di fine anno a Praga, dal 20 al 23 novembre.

Prossimo appuntamento con Global Champions League e Global Champions Tour in programma a Shangai dal 2 al 4 maggio.