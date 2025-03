Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2025 in tv: orari partenza e arrivo delle 7 tappe, programma, streaming

Ad eccezione della penultima, che si concluderà più tardi, tutte le altre tappe della Tirreno-Adriatico 2025, che conta 6 frazioni in linea ed 1 cronometro individuale, termineranno attorno alle 15.45, e per permettere che ciò avvenga, a variare sensibilmente, di giorno in giorno, sarà l’orario di partenza.

L’edizione numero 60 della Tirreno-Adriatico di ciclismo su strada è in programma tra lunedì 10 e domenica 16 marzo 2025. Di seguito tutti gli orari di partenza ed arrivo delle 7 tappe della Tirreno-Adriatico 2025.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO TIRRENO-ADRIATICO 2025

Lunedì 10 marzo – Prima tappa: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (cronometro individuale, 11.5 km)

Orario partenza primo corridore: 12:35 – Orario d’arrivo ultimo corridore: 15:44 circa

Martedì 11 marzo – Seconda tappa: Camaiore – Follonica (192 km)

Orario partenza: 11:30 – Orario d’arrivo: 15:46 circa

Mercoledì 12 marzo – Terza tappa: Follonica – Colfiorito (Foligno) (239 km)

Orario partenza: 09:45 – Orario d’arrivo: 15:44 circa

Giovedì 13 marzo – Quarta tappa: Norcia – Trasacco (190 km)

Orario partenza: 10:50 – Orario d’arrivo: 15:43 circa

Venerdì 14 marzo – Quinta tappa: Ascoli Piceno – Pergola (205 km)

Orario partenza: 10:45 – Orario d’arrivo: 15:45 circa

Sabato 15 marzo – Sesta tappa: Cartoceto – Frontignano (Ussita) (163 km)

Orario partenza: 12:50 – Orario d’arrivo: 17:01 circa

Domenica 16 marzo – Settima tappa: Porto Potenza Picena – San Benedetto del Tronto (147 km)

Orario partenza: 12:30 – Orario d’arrivo: 15:46 circa

PROGRAMMA TIRRENO-ADRIATICO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD e poi su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.