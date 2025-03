Dove vedere la Parigi-Nizza 2025 in tv: orari partenza e arrivo delle 8 tappe, programma, streaming

Prende il via domenica 09 marzo e si concluderà domenica 16 l’edizione 2025 della Parigi-Nizza, corsa che prevede sette tappe in linea ed una cronometro individuale per un totale di 1212,6 chilometri. Ad imporsi lo scorso anno è stato l’americano Matteo Jorgenson della Team Visma | Lease a Bike. Il corridore statunitense guida insieme al danese, suo compagno di squadra, Jonas Vingegaard un campo partecipanti di assoluto livello. Impossibile non nominare l’australiano Ben O’Connor della Team Jayco AlUla, il danese Mads Pedersen della Lidl – Trek e il duo della UAE Team Emirates – XRG formato dal portoghese Joao Almeida e dall’americano Brandon McNulty.

Ad eccezione della prima tappa, arrivo previsto intorno alle 15:30, e delle ultime due, la penultima dovrebbe terminare intorno alle 15:15 e l’ultima intorno alle 17:00, le altre dovrebbero concludersi intorno alle 16:30.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 2 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO PARIGI-NIZZA 2025

Domenica 09 marzo-prima tappa: Le Perray-en-Yvelines-Le Perray-en-Yvelines (156,1km)

Orario di partenza: 11:45

Orario di arrivo: 15:30 circa

Lunedì 10 marzo-seconda tappa: Montesson-Bellegarde (183,9 km)

Orario di partenza: 12:20

Orario di arrivo: 16:30 circa

Martedì 11 marzo-terza tappa: Circuit Nevers Magny-Cours- Nevers (28,4 km) cronometro individuale

Orario di partenza primo corridore: 14:30

Orario di arrivo ultimo corridore: 16:30 circa

Mercoledì 12 marzo-quarta tappa: Vichy- La Loge des Gardes(163,4 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 16:30 circa

Giovedì 13 marzo-quinta tappa: Saint-Just-en-Chevalet- La Côte-Saint-André(203,3km)

Orario di partenza: ore 11:40

Orario di arrivo: ore 16:30 circa

Venerdì 14 marzo-sesta tappa: Saint-Julien-en-Saint-Alban-Berre l’Étang(209,8 km)

Orario di partenza: 11:35

Orario di arrivo: 16:30 circa

Sabato 15 marzo-settima tappa: Nice-Auron (147,8 km)

Orario di partenza: 11:15

Orario di arrivo: 15:15 circa

Domenica 16 marzo-ottava tappa: Nice- Nice (119,9 km)

Orario di partenza: 14:10

Orario di arrivo: 17:00 circa

