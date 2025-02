‘El Diablo’ Chiappucci: “Ho lasciato il segno, oggi la tecnologia appiattisce tutto. Il ciclismo italiano tornerà”

Claudio Chiappucci è stato il graditissimo ospite dello speciale ciclismo sul canale Youtube di OA Sport condotto da Gian Luca Giardini. Il ciclista di Uboldo Varesino ha parlato del ciclismo davvero a 360°, tra differenza tra passato e presente, fino alle speranze per un movimento italiano che deve riprendere il suo posto.

Il vincitore di una Milano-Sanremo e 3 tappe al Tour de France analizza come si sia evoluto il ciclismo sotto ogni punto di vista: “Le differenze tra oggi ed i miei tempi? Con il senno di poi si possono valutare tante cose. Oggi le salite si affrontano in maniera diversa. Molti percorsi sarebbero più ideali per me con salite importanti e discese di pari passo. Con i mezzi di oggi tutto si vive in maniera diversa”.

Una delle caratteristiche del “Diablo” era la discesa, specialmente in una condizione particolare: “Ero molto forte sul bagnato. Mentre sull’asciutto erano diversi i ciclisti che se la sapevano cavare bene, sul viscido ero uno dei migliori in assoluto. Ora, invece, le cose sono cambiate. Ora, per esempio, è molto difficile recuperare un errore. La posizione è stata sempre più portata in avanti sulla bici e penso non sia perfetta per ogni situazione. Non dà la tranquillità di piegare la bici o curvare al meglio. Oggi se si perde il posteriore non lo recuperano più”.

Un altro aspetto importante di questa nuova aera del ciclismo è l’alimentazione: “Si può dire che la ricerca sia arrivata a livelli altissimi, partendo già dai nostri tempi. Un aspetto che ha dato grande spinta al cambiamento. Ora ci sono tante aziende che analizzano questo mondo. Cosa mangi? Come lo assorbi? Com’è il tuo peso? Com’è il tuo metabolismo? Tutti dettagli da valutare persona per persona. Un cambiamento? Vediamo che non ci sono quasi più ‘cotte’ o crisi di fame”.

Claudio Chiappucci, soprannominato anche “Omino di ferro”, era un attaccante nato. Ora in questo ciclismo è sempre più raro vedere ciclisti simili. “Si critica questo ciclismo? Le polemiche ci saranno sempre. Bisogna sapere accettare il carattere di ognuno. Ora tutto è più tecnologico e si rischia di appiattire il tutto. Non è facile vedere attacchi clamorosi perché il livello molto alto. Le squadre non hanno più gregari”.

L’ex ciclista classe 1963 prosegue nei ricordi: “A me piaceva stravolgere tutto. Mi motivava. Non ho vinto poco in carriera, ma è ancor più evidente il segno che ho lasciato. Come dimenticare Sestriere 1992 al Tour? Che emozioni. Arrivai alla salita finale, dopo ore all’attacco, con un solo minuto di margine. Nonostante quello sono arrivato in cima ampliando il vantaggio. Come ho fatto? Ho attinto dall’energia della gente. Ho combattuto con la paura di essere ripreso. Non volevo vivere quella beffa proprio nel finale dopo un giorno in fuga. In 15 anni di carriera ho avuto momenti belli e brutti. Dalla Milano-Sanremo alla prima maglia gialla. Quello fu un momento davvero importante, dopo 30 anni di digiuno per noi italiani”.

A proposito di Italia. Rivedremo imprese azzurre in tempi stretti? “Al momento c’è solo la speranza. Mancano i corridori-faro. Non è bello vedere che gli altri Paesi hanno portato via lo scettro del ciclismo. Ci hanno sorpassato nonostante il nostro legame con le due ruote. Sono cicli, ma abbiamo la speranza di tornare. Mai mollare! Prima o poi tornerà il sereno dopo la pioggia”.