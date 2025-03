Tirreno-Adriatico 2025: Filippo Ganna e Jonathan Milan esaltano l’Italia. Tiberi fa ben sperare

Una Tirreno-Adriatico 2025 che in chiave Italia è stata più che positiva, visti i quattro successi nelle sette tappe disputate, ai quali si vanno ad aggiungere anche i due piazzamenti sul podio alle spalle di un inarrivabile Juan Ayuso.

Le stelle del ciclismo tricolore si confermano Filippo Ganna e Jonathan Milan. Il primo fa sognare in vista della Milano-Sanremo con una condizione invidiabile: vittoria a cronometro e soprattutto gran difesa per conquistare la seconda piazza in classifica generale, qualcosa comunque di raro in una breve corsa a tappe. Il velocista friulano è sicuramente tra i migliori tre sprinter al mondo ad oggi e, senza rivali del calibro di Tim Merlier, appare ingiocabile per gli altri avversari: due vittorie con una facilità disarmante.

Ad esaltare i colori azzurri ci pensa anche Andrea Vendrame che si è tolto l’ennesima soddisfazione di una carriera da ricordare vincendo la tappa di Colfiorito, superando rivali come Tom Pidcock e Romain Grégoire. L’Italia può sperare anche con Antonio Tiberi: una Corsa dei due Mari partita alla grande a cronometro e proseguita poi in difesa per il laziale della Bahrain-Victorious che ha comunque conquistato il podio, obiettivo realistico anche per il Giro d’Italia.

Passando alle note meno liete, ci si aspettava sicuramente di più da Giulio Ciccone che invece continua ad alternare buoni risultati a controprestazioni. Non benissimo anche Davide Piganzoli, un’altra delle giovani speranze del ciclismo tricolore.