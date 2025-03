La nuova stagione del grande ciclismo si è aperta con una novità, ovvero il sistema dei cartellini gialli. L’UCI ha infatti varato un nuovo regolamento che prevede delle sanzioni disciplinari per ogni irregolarità commessa dai corridori, con conseguenti periodi di sospensione dopo aver sommato un determinato numero di penalità. Si tratta di una serie di sanzioni volute fortemente dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Nel caso in cui un ciclista riceva due cartellini gialli nella stessa corsa, allora viene escluso da quell’evento e dovrà scontare sette giorni di sospensione a partire dalla data della seconda ammonizione. Se un atleta viene punito con tre cartellini nell’arco di 30 giorni, allora dovrà fermarsi obbligatoriamente per 14 giorni. Nel caso di sei cartellini in 365 giorni allora non si potrà prendere parte a eventi agonistici per 30 giorni.

Il conteggio dei cartellini si azzera dopo una sospensione, dunque chi ne ha ricevuti tre in un mese si ferma per due settimane e poi riparte da zero. Soffermandoci esclusivamente sui corridori (perché il regolamento vale anche per direttori sportivi, meccanici, membri dello staff, etc.) al momento hanno già accumulato un giallo Ruben Antonio Almeida, Jose Bicho, Alberto Dainese, Djordje Djuric, Muhamad Herlangga, Husain Mohamed, Ivan Romeo Abad, Florian Storkc, Danny van Poppel, Yuriy Yuda, Kaden Groves, Petr Kelemen.