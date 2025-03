Strade Bianche 2025: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Tadej Pogacar

Prima classica della stagione World Tour. In scena sabato la Strade Bianche 2025: la corsa degli sterrati è giunta alla sua diciannovesima edizione e promette sicuramente spettacolo. La startlist è ovviamente di grandissima qualità, il corridore più atteso non può che essere Tadej Pogacar, pronto ad un altro capolavoro come quello della passata stagione dove dominò in lungo e in largo. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST STRADE BIANCHE 2025

UAE TEAM EMIRATES

1 POGAČAR Tadej

2 BARONCINI Filippo

3 DEL TORO Isaac

4 GROSSSCHARTNER Felix

5 NOVAK Domen

6 VERMEERSCH Florian

7 WELLENS Tim

ALPECIN-DECEUNINCK

11 VERMEERSCH Gianni

12 GAZE Samuel

13 GLIVAR Gal

14 HERMANS Quinten

15 MEURISSE Xandro

16 UHLIG Henri

17 VERSTRYNGE Emiel

ARKEA-B&B HOTELS

21 VAUQUELIN Kévin

22 DELAPLACE Anthony

23 GUGLIELMI Simon

24 LE BERRE Mathis

25 ROULAND Louis

26 TJØTTA Martin

27 VENTURINI Clement

BAHRAIN VICTORIOUS

31 BILBAO Pello

32 BURATTI Nicolò

33 EULÁLIO Afonso

34 MOHORIC Matej

35 PASQUALON Andrea

36 STANNARD Robert

37 VAN DER MEULEN Max

COFIDIS

41 ARANBURU Alex

42 FERRON Valentin

43 IZAGUIRRE Jon

44 LASTRA Jonathan

45 MAAS Jan

46 OURSELIN Paul

47 TEUNS Dylan

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

51 VENDRAME Andrea

52 BERTHET Clément

53 DEWULF Stan

54 ISIDORE Noa

55 LABROSSE Jordan

56 PRODHOMME Nicolas

57 TRONCHON Bastien

EF EDUCATION – EASYPOST

61 HEALY Ben

62 CARAPAZ Richard

63 COSTA Rui

64 HONORÉ Mikkel Frølich

65 RYAN Archie

66 SHAW James

67 VALGREN Michael

GROUPAMA-FDJ

71 MADOUAS Valentin

72 ASKEY Lewis

73 GAUDU David

74 GERMANI Lorenzo

75 GREGOIRE Romain

76 PACHER Quentin

77 ROCHAS Rémy

INEOS GRENADIERS

81 KWIATKOWSKI Michal

82 DE PLUS Laurens

83 FRAILE Omar

84 HEIDUK Kim

85 PUCCIO Salvatore

86 RIVERABrandon

87 SWIFT Connor

INTERMARCHÉ – WANTY

91 BUSATTO Francesco

92 BARRÉ Louis

93 BONNEU Kamiel

94 COLLEONI Kevin

95 FAURE PROST Alexy

96 PETILLI Simone

97 ROTA Lorenzo

ISRAEL – PREMIER TECH

101 FUGLSANG Jakob

102 BLACKMORE Joseph

103 CLARKE Simon

104 HOULE Hugo

105 NEILANDS Krists

106 RAISBERG Nadav

107 SHEEHAN Riley

LIDL-TREK

111 STUYVEN Jasper

112 BAGIOLI Andrea

113 MOLLEMA Bauke

114 MOSCA Jacopo

115 PHILIPSEN Withen

116 SIMMONS Quinn

117 VACEK Mathias

LOTTO

121 VAN EETVELT Lennert

122 BERCKMOES Jenno

123 CRAPS Lars

124 CURRIE Logan

125 DRIZNERS Jarrad

126 THOMPSON Reuben

127 WILSLY GREGAARD Jonas

MOVISTAR TEAM

131 FORMOLO Davide

132 GUERREIRO Ruben

133 CANAL Carlos

134 MORO Manlio

135 SANCHEZ Pelayo

136 SERRANO Gonzalo

137 TESFAZION Natnael

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

141 PIDCOCK Thomas

142 AZPARREN Mikel

143 BRAMBILLA Gianluca

144 CHRISTEN Fabio

145 DONOVAN Mark Jamie

146 FRISON Frederik

147 VADER Milan

RED BULL – BORA – HANSGROHE

151 ADRIA Roger

152 KOCH Jonas

153 MACIEJUK Filip

154 MOSCON Gianni

155 PALZER Anton

156 TRATNIK Jan

157 VAN DIJKE Tim

SOLUTION TECH VINI FANTINI

161 BALMER Alexandre

162 PIRAS Andrea

163 QUARTUCCI Lorenzo

164 SBARAGLI Kristian

165 STEWART Mark

166 TISSIERESArnaud

167 TSARENKO Kyrylo

SOUDAL QUICK-STEP

171 LANDA Mikel

172 CATTANEO Mattia

173 GAROFOLI Giacomo

174 REINDERINK Pepijn

175 SERRY Pieter

176 VANSEVENANT Mauri

177 VERVAEKE Louis

TEAM JAYCO ALULA

181 ZANA Filippo

182 DE MARCHI Alessandro

183 ENGELHARDT Felix

184 FOLDAGER Anders

185 HATHERLY Alan

186 HELLEMOSE Asbjørn

187 DE PRETTO Davide

TEAM PICNIC POSTNL

191 VERMAERKE Kevin

192 COMBAUD Romain

193 DHONDT Robbe

194 HAMILTON Christopher

195 KOERDT Bjoern

196 POOLE David Max

197 VAN DEN BROEK Frank

TEAM POLTI VISITMALTA

201 BAIS Mattia

202 CRESCIOLI Ludovico

203 DE CASSAN Davide

204 MARTIN Alex

205 SERRANO Javier

206 SEVILLA Diego Pablo

207 ZOCCARATO Samuele

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

211 VALTER Attila

212 GRAAT Tijmen

213 HUISING Menno

214 NORDHAGEN Jørgen

215 TULETT Ben

216 VAN DER SANDE Tosh

217 VERMOTE Julien

TUDOR PRO CYCLING TEAM

221 HIRSCHI Marc

222 ERIKSSON Lucas

223 RONDEL Mathys

224 STORK Florian

225 VOISARD Yannis

226 WILKSCH Hannes

227 WIRTGEN Luc

UNO-X MOBILITY

231 CORT Magnus

232 DALBY Simon

233 DVERSNES Fredrik

234 HOELGAARD Markus

235 JOHANNESSEN Anders Halland

236 JOHANNESSEN Tobias Halland

237 KRONAndreas Lorentz

XDS ASTANA TEAM

241 BETTIOL Alberto

242 ROMELE Alessandro

243 SCARONI Christian

244 SCHELLING Ide

245 TONEATTI Davide

246 ULISSI Diego

247 VELASCO Simone