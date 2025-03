Come sta Mattia Casse? L’esito della diagnosi e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO ORE 18.45. Mattia Casse si è sottoposto a agli esami medici presso l’ospedale di Lillehammer e la prima diagnosi ha evidenziato la frattura scomposta del gomito destro. Sarà necessaria una ricomposizione chirurgica, l’atleta tornerà a Milano già domani e la commissione medica della Fisi valuterà tempi e modi dell’intervento chirurgico e del conseguente recupero. L’atleta si dichiara ottimista e anzi spera in un recupero lampo: non è detto che la stagione sia già finita.

—

Fiato sospeso per lo sci alpino italiano in attesa di conoscere le condizioni di Mattia Casse dopo la brutta caduta avvenuta stamattina durante la prima prova cronometrata di discesa a Kvitfjell, in occasione della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025. Il velocista azzurro è volato nelle reti della “Olympiabakken“ ed il training ufficiale, per consentire le operazioni di soccorso, è stato interrotto per quasi venti minuti.

Casse, protagonista sin qui di un’ottima stagione in cui si è anche tolto la soddisfazione della prima vittoria in carriera nel circuito maggiore (superG della Val Gardena), è uscito nel secondo settore della pista norvegese dopo aver realizzato il miglior tempo al primo intermedio. Al momento non emergono notizie ufficiali sulle condizioni del 35enne piemontese, attualmente in corsa per il podio nella Coppa di supergigante.

Il nostro portacolori, reduce da un Mondiale negativo a Saalbach e da un buon quinto posto nel superG di Crans Montana, occupa la piazza d’onore nella graduatoria di specialità a -181 dallo svizzero Marco Odermatt e con un vantaggio di 24 punti sull’austriaco Vincent Kriechmayr quando mancano due supergiganti al termine della stagione.