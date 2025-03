MotoGP, il mistero della frase di Bagnaia a Dall’Igna: “Però adesso voglio capire cosa è successo…”

Mettere i punti sulle i. Non è stato un week end facile per Francesco Bagnaia a Buriram (Thailandia), primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito asiatico, il feeling con la pista non è stato idilliaco e soprattutto in trazione il pilota italiano ha fatto fatica, specialmente nel terzo e nel quarto settore del tracciato.

Una differenza che si è notata nella Sprint Race e nel GP domenicale, confrontando le sue prestazioni con quelle del compagno di squadra, Marc Marquez, e anche del fratello Alex sulla Ducati Gresini. Meriti da attribuire sicuramente ai piloti spagnoli e al loro stile di guida, però Pecco ha manifestato anche un certo disagio rispetto a come abbia lavorato la sua gomma posteriore.

Tema “Pneumatici” d’attualità anche in considerazione di quanto accaduto a Marquez, con la pressione troppo bassa sul davanti e l’iberico costretto a far passare il fratello per evitare di avere problemi, prima di sferrare nelle ultime fasi della gara l’attacco decisivo. Bagnaia, in tutto questo, è stato costretto sovente a lottare con la sua GP25.

Non è passato inosservato, nel paddock, un dialogo tra Pecco, Gigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse) e Davide Tardozzi (Team Manager Ducati) su quanto accaduto: “Finire terzo va benissimo, però adesso voglio capire cos’è successo“, le parole secche del pilota italiano, guardando in modo molto serioso Dall’Igna.

Quest’ultimo ha subito compreso il riferimento alla gomma posteriore, con l’assenso del centauro italiano. “Ne parliamo dopo“, è stato il commento di entrambi. Ci sarà da chiarire nelle segrete stanze in una gestione non semplice di “due galli nello stesso pollaio”, ovvero Bagnaia e Marquez.