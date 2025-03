MotoGP, promossi e bocciati GP Thailandia 2025: inizio da sogno per i Marquez, Bagnaia limita i danni, Yamaha dove sei?

I PROMOSSI

MARC MARQUEZ: un esordio talmente perfetto che spaventa tutti i rivali. Impeccabile nelle prove libere, centra la pole position, quindi tra Sprint Race e gara domenicale non lascia scampo ai rivali. Il salto tra GP23 e GP25 non solo lo ha galvanizzato, ma sembra avergli messo tra le mani la moto che sognava. Pecco Bagnaia e tutto il gruppo è avvertito. Il Cabroncito vuole il titolo e tornare con le lancette a prima dell’infortunio di Jerez del 2020…

ALEX MARQUEZ: secondo nella Sprint Race, secondo anche nella gara lunga. Il fratellino minore di Marc disputa un weekend pressoché impeccabile. Meglio di così oggettivamente non poteva fare. Anzi, oggi conduce anche la gara per tutta la parte centrale e culla il sogno della vittoria, ma il Cabroncito glielo spezza. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, potrà vivere un’annata da protagonista.

AI OGURA: la sorpresa delle sorprese! Il rookie giapponese sbarca in MotoGP e sembra che nulla sia cambiato dal titolo in classe mediana di un anno fa. Impressionante. Insidia Pecco Bagnaia fino all’ultimo metro nella Sprint Race, oggi replica con un quinto posto di platino. La moto, evidentemente, è performante, ma lui ha messo moltissimo del suo. È sufficiente vedere come ha regolato tutti i compagni di marchio…

I BOCCIATI

FRANCESCO BAGNAIA: più che una bocciatura nel suo caso si può parlare di “inizio da dimenticare”. Due terzi posti non sono certo risultati da piangersi addosso, ma il gap che si è visto nei confronti del suo compagno di team, Marc Marquez, è allarmante. Lo si era già visto nei test e Buriram l’ha confermato. Pecco dovrà in primo luogo trovare il feeling con la sua GP25 che, per ora, appare lontano e, soprattutto, sperare che quando visto in Thailandia non sia la regola del 2025, altrimenti battagliare con il numero 93 sarà davvero complicato.

MAVERICK VINALES: si è capito sin da subito come le KTM del team Tech3 fatichino, e non poco, ma l’esordio dello spagnolo è davvero da mani nei capelli. Chiude sedicesimo con un distacco amplissimo e prende anche la “paga” dal compagno di scuderia Enea Bastianini…

YAMAHA: i sogni di gloria dei test di Sepang sono lontani anni luce. Buriram (tra test e weekend di gara) ha riportato sulla terra Fabio Quartararo e Alex Rins. La M1 è ancora distante dai migliori, specialmente in piste simili, e il risultato odierno non regala certo sorrisi. 15° il francese, 17° lo spagnolo… troppo poco!