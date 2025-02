Curling, la squadra di Joel Retornaz e Amos Mosaner vince i campionati italiani a Cembra

Si sono tenute a Cembra, in provincia di Trento, le sfide valide tra le migliori squadre italiane di curling maschile. In palio il titolo tricolore sul ghiaccio trentino. I pronostici sono stati rispettati, in quanto la formazione favorita ha rispettato le attese.

Stiamo parlando del team padrone di casa formato da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Sebastiano Arman. Al Palacurling, match appassionati tra le sei migliori compagini nostrane, partendo dal round robin e concludendo con la finale disputata nella giornata di ieri.

Come detto, si sono imposti coloro che erano i più accreditati, in rappresentanza del Trentino Curling Cembra. Un percorso netto per Retornaz e compagni, fatto di sei vittorie in altrettante partite affrontate. Nell’ultimo atto vi è stata l’affermazione per 5-2 contro il Bormio Curling.

Il team composto da Stefano Spiller, Mattia Vitalini, Cesare Spiller e Adelin Caragia (con Davide Urbani come riserva) non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca, potendosi comunque fregiare di risultati di rilievo nel corso di questa competizione, come il successo per 8-3 in semifinale l’MJ Academy AM, formata da Stefano Gilli, Andrea Gilli, Francesco Vegliani e Fabio Carlisano (terza classificata). Concluso nel round robin, invece, il percorso di Dolomiti Cortinabianca Colli, Ice3Pole e Virtus Piemonte Ghiaccio, rispettivamente in quarta, quinta e sesta piazza.