Curling femminile: terza sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2025. La Scozia vince 7-5

Nuova sconfitta per l’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Uijeongb (Corea del Sud), Dopo la parentesi vincente contro gli Stati Uniti, nella notte italiana la squadra capitanata da Stefania Constantini è caduta al cospetto della Svezia per 7-5, complicando e forse compromettendo definitivamente il cammino verso i playoff, considerato il ruolino di marcia attuale caratterizzato da un solo successo e tre K.O.

Molto contratto l’inizio delle azzurre che, con il martello in mano, non riescono a smuovere il tabellino in un primo end terminato con un nulla di fatto, preludio della mano rubata dalle scozzesi arrivata nella seconda ripresa. Non cambia la situazione nel terzo round, anche questo concluso senza sussulto alcuno.

Le nostre ragazze battono un colpo nel quarto turno, accontentandosi di un punto e pareggiando così i conti. Ma le rivali, guidate da Sophie Jackson, rispondono subito presente mettendo a referto altri due sigilli, costringendo poi l’Italia ad avanzare solo di un’unità alla sesta ripresa. Sarà qui il momento chiave della partita: dopo un punto, le avversarie infatti rubano un’altra mano, stavolta da due, all’ottavo end, mettendo così le azzurre spalle al muro.

Costantini e compagne si svegliano probabilmente troppo tardi, riuscendo a timbrare tre sigilli nel penultimo atto. Ma la Scozia troverà ancora un altro timbro, quello della sicurezza, che le consentirà di chiudere i conti sul 7-5.

L’Italia tornerà sul ghiaccio questa mattina per affrontare la Lituania. L’inizio della gara è fissato per le ore 11:00.