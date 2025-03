Curling femminile: il Canada e la Cina staccano il pass per la semifinale ai Mondiali 2025

Un trionfo in scioltezza ed un match combattutissimo. Vanno in archivio i playoff validi per la seconda fase dei Campionati Mondiali di curling femminile, rassegna in fase di svolgimento in Corea del Sud, precisamente sul ghiaccio di Uijeongbu. A staccare il pass per la semifinale sono state infatti Canada e Cina, capaci di battere rispettivamente Scozia e Svezia.

Partita senza patema alcuno quella condotta dalle nordamericane, abili ad indirizzare le sorti della gara fin dal secondo end, complice una mano da quattro punti, preludio di un terzo end terminato con la conquista di altri tre sigilli dopo che le scozzesi non erano andate oltre il singolo timbro nel secondo turno. A mettere in ghiaccio la disputa è stata poi una mano rubata nel settimo end, fattore che ha portato presto le avversarie ad arrendersi per 10-4.

Decisamente più combattuto il vìs-a-vìs tra Cina e Svezia, in cui ad imporsi sono state le asiatiche di misura grazie ad un ultimo round in cui, da una situazione di 5-7, sono riuscite a ribaltare completamente la situazione mettendo a referto tre punti chiudendo i giochi sull’8-7 e risolvendo così un match davvero insidioso, dove le nordiche hanno rubato la mano per due volte consecutive nel quarto e nel quinto end.

In virtù di quanto successo, la Cina sfiderà la Svizzera, mentre le canadesi detentrici del titolo se la vedranno con le padrone di casa della Corea del Sud. Entrambe le partite cominceranno alle 9:00 italiane.