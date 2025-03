L’Italia ha scalato un’altra posizione nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese si è issato al quinto posto con 12.072,96 ed è in scia alla Danimarca (12.117,34) dopo aver superato la Francia (11.969,14). I bei risultati ottenuti da Davide Piganzoli alla O Gran Camino e il piazzamento di Jonathan Milan alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne sono serviti per migliorare la propria posizione nella graduatoria per Nazioni, dove domina sempre il Belgio davanti alla Slovenia e alla Spagna.

Tadej Pogacar si sta riposando dopo il trionfo all’UAE Tour e svetta nella classifica individuale con 12.080 punti e oltre 6.000 lunghezze di margine nei confronti dei belgi Remco Evenepoel e Jasper Philipsen, che precede l’olandese Mathieu van der Poel. Grande novità in top-5: l’australiano Ben Alexander O’Connor si è issato in quinta posizione con un doppio salto in avanti, mentre il danese Jonas Vingegaard è scivolato in settima piazza alle spalle dello svizzero Marc Hirschi. Lo sloveno Primoz Roglic, l’eritreo Biniam Girmay e lo spagnolo Enric Mas completano la top-10

Jonathan Milan ha scalato tre posizioni grazie al sesto posto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne e ora è dodicesimo con 2.592,86 punti, a 310 lunghezze di distacco dalla top-10. Piccoli cambiamenti per gli altri italiani: Antonio Tiberi 35mo (-1), Giulio Ciccone 41mo (stabile), Diego Ulissi 48mo (+1), Alberto Bettiol 50mo (+1), Filippo Ganna 67mo, Luca Mozzato 69mo (+2) e Christian Scaroni 89mo (+5).

Grandissimo balzo in avanti per Lorenzo Fortunato, che ha scalato 39 posizioni con il terzo posto alla Faun-Ardeche Classic e la decima piazza alla Faun Drome Classic: ora è 96mo, ultimo italiano in top-100 perché Matteo Trentin ha perso nove piazze ed è scivolato in 106ma posizione. Da annotare anche il +37 di Davide Piganzoli in virtù del secondo posto nella classifica generale in Spagna: ora è 169mo. Di seguito il ranking UCI aggiornato al 4 marzo.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 12.080

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.617,57

3. Jasper Philipsen (Belgio) 5.250

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.053

5. Ben O’Connor (Australia) 3.698,14

6. Marc Hirschi (Svizzera) 3.603

7. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.583

8. Primoz Roglic (Slovenia) 3.521

9. Biniam Girmay (Eritrea) 3.280

10. Enric Mas (Spagna) 2.902

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

12. Jonathan Milan 2.592,86

35. Antonio Tiberi 1.661

41. Giulio Ciccone 1.538

48. Diego Ulissi 1.421

50. Alberto Bettiol 1.395

67. Filippo Ganna 1.235,67

69. Luca Mozzato 1.228

89. Christian Scaroni 1.001,43

96. Lorenzo Fortunato 915

106. Matteo Trentin 888

108. Vincenzo Albanese 877

127. Edoardo Zambanini 792

129. Giulio Pellizzari 789

130. Filippo Zana 787,14

167. Andrea Vendrame 585

169. Davide Piganzoli 581

171. Edoardo Affini 580,14

175. Lorenzo Rota 572

182. Filippo Baroncini 557,43

185. Simone Velasco 556

192. Giovanni Aleotti 539,71

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 23.294

2. Slovenia 17.876,14

3. Spagna 14.537,29

4. Danimarca 12.117,34

5. Italia 12.072,96

6. Francia 11.969,14

7. Paesi Bassi 11.749,42

8. Australia 11.070,55

9. Gran Bretagna 10.692,86

10. USA 9.575,13