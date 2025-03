Combinata nordica, Lamparter fa doppietta a Lahti. Geiger vince la Coppa del Mondo

Johannes Lamparter chiude la stagione preolimpica nel migliore dei modi, vincendo la seconda gara consecutiva in due giorni e completando così la doppietta a Lahti nell’ultima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Terza vittoria individuale dell’inverno e successo n.17 in carriera nel circuito maggiore per l’austriaco, oro iridato a Oberstdorf 2021 nella Gundersen con salto da trampolino grande.

Lamparter, vincitore due anni fa della classifica generale di Coppa del Mondo, si è imposto sulle nevi finlandesi di Lahti gestendo abilmente la situazione nel segmento di fondo (sulla distanza di 10 chilometri) dopo aver firmato il miglior punteggio nel segmento di salto su Large Hill e chiudendo la Gundersen con oltre 20 secondi di margine sul tedesco Julian Schmid.

Da segnalare il grande exploit del francese Laurent Muhlethaler, che ha sfruttato l’ottima prestazione sul trampolino difendendosi poi sugli sci stretti dal rientro dei fondisti più competitivi e conquistando il secondo podio della carriera nel massimo circuito (eguagliato il terzo posto a Schonach del 12 febbraio 2023). Dopo un lungo inseguimento, quest’oggi è arrivata inoltre l’ufficialità della prima Sfera di Cristallo per il tedesco Vinzenz Geiger, che era ormai certo in realtà del trionfo nella generale in assenza del suo rivale Jarl Magnus Riiber a Lahti.

Nelle retrovie gli italiani, con due soli atleti in zona punti: 31° Raffaele Buzzi e 35° Aaron Kostner. Fuori dai migliori quaranta Alessandro Pittin 47° e Iacopo Bortolas 53°.