Combinata nordica: Gyda Westvold Hansen trionfa ad Oslo. Coppa ad Armbruster

Era favoritissima, dopo un salto da seconda posizione, e non ha sbagliato. Dopo il titolo iridato confermato a Trondheim, esulta ancora davanti al pubblico di casa Gyda Westvold Hansen che trionfa ad Oslo nella Gundersen con salto dall’HS134.

Partenza a tutta e vuoto alle sue spalle: Hansen ha lasciato le briciole alle proprie avversarie, dando oltre 50” alla prima delle inseguitrici, l’austriaca Lisa Hirner. Non è servita la solita super rimonta ad Ida Marie Hagen, che chiude terza. Nella top-5 anche Ingrid Laate, partita in testa, e la finlandese Minja Korhonen.

Sesta piazza per Nathalie Armbruster che può comunque gioire: per la tedesca arriva infatti la matematica vittoria nella Coppa del Mondo generale ad una tappa dal termine.

In casa Italia ventitreesima piazza per Veronica Gianmoena, venticinquesima per Daniela Dejori.