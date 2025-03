Combinata nordica: prima vittoria per Ilkka Herola nel giorno dell’addio di Jarl Magnus Riiber

Ultima gara del weekend di Oslo per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile, la penultima tappa della stagione per gli uomini. Nella Compact Race odierna arriva la vittoria a sorpresa da parte di Ilkka Herola: per il finlandese è il primo successo nel massimo circuito internazionale.

Giornata di grazia nella capitale norvegese per Herola che era primo dopo il salto ed ha gestito al meglio la situazione, giungendo in solitaria al traguardo.

Alle sue spalle troviamo il vincitore di ieri, il tedesco Vinzenz Geiger, e l’austriaco Johannes Lamparter che nella volata per il podio supera Stefan Rettenegger. Giornata storica per questo sport: arriva infatti il ritiro ufficiale davanti al proprio pubblico per Jarl Magnus Riiber, con una passerella conclusiva.

Per l’Italia ventunesima piazza per Alessandro Pittin, mentre 24mo è Raffaele Buzzi e 27mo Aaron Kostner. Più indietro Manuel Senoner, 46mo.