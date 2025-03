Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Juan Ayuso conquista il Tridente, Ganna sorpassa Tiberi sul podio

Juan Ayuso ha vinto la Tirreno-Adriatico 2025, salendo sul gradino più alto a San Benedetto del Tronto indossando la maglia azzurra e alzando al cielo l’iconico Tridente che viene consegnato al trionfatore della Corsa dei due Mari. Lo spagnolo ha dettato legge grazie alla prestazione offerta nella penultima tappa andata in scena ieri, quando ha fatto la differenza sulla salita che conduceva al traguardo di Frontignano.

L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG si è imposto con un vantaggio di 35 secondi nei confronti di Filippo Ganna, che oggi ha guadagnato tre secondi allo sprint intermedio e ha operato il sorpasso nei confronti di Antonio Tiberi, terzo a 36” dall’iberico. Antonio Tiberi si era ben difeso nella cronometro d’apertura e aveva tenuto nella frazione regina, mentre Filippo Ganna, che dopo il successo nella prova contro il tempo aveva conservato il simbolo del primato per cinque giorni, ha stretto i denti in salita.

Per Tiberi si tratta di una bella iniezione di fiducia in vista del Giro d’Italia, dove lotterà per un piazzamento di lusso (se la dovrà vedere ancora una volta con Ayuso), mentre per Ganna è la dimostrazione della sua completezza agonistica e ha fatto capire che sabato prossimo potrà davvero ambire al colpaccio alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione.

Ai piedi del podio si sono piazzati il canadese Derek Gee (quarto a 42”) e l’australiano Jai Hindley (quinto a 53”), mentre il britannico Thomas Pidcock ha chiuso in sesta posizione a 56” appena davanti agli spagnoli Mikel Landa, David De La Cruz e Bilbao. Di seguito la classifica finale della Tirreno-Adriatico 2025.

CLASSIFICA FINALE TIRRENO-ADRIATICO 2025

1 1 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 500 250 11″ 28:41:24

2 3 ▲1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 400 190 3″ 0:35

3 2 ▼1 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 325 160 1″ 0:36

4 4 – GEE Derek Israel – Premier Tech 275 140 0:42

5 5 – HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 225 120 4″ 0:53

6 6 – PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 175 110 12″ 0:56

7 7 – LANDA Mikel Soudal Quick-Step 150 100 1:05

8 8 – DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team 125 90 1:32

9 9 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 100 80 ,,

10 10 – CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 85 70 1:38

11 11 – JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 70 60 1:46

12 12 – VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 60 55 1:52

13 13 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 50 50 1:58

14 14 – YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 40 45 2:04

15 15 – GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 35 40 4″ 2:05

16 16 – YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 30 36 ,,

17 17 – PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 30 32 2:11

18 18 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 30 28 2:26

19 19 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 30 24 2:33

20 20 – RUBIO Einer Movistar Team 30 20 ,,

21 21 – FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 20 18 2:40

22 22 – PINARELLO Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 20 16 2:41

23 23 – HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team 20 14 2:48

24 24 – HEALY Ben EF Education – EasyPost 20 12 2:54

25 25 – ZANA Filippo Team Jayco AlUla 20 10 3:01

26 26 – VELASCO Simone XDS Astana Team 20 9 3:10

27 27 – KAJAMINI Florian Samuel XDS Astana Team 20 8 3:26

28 28 – IZAGIRRE Ion Cofidis 20 7 3:27

29 29 – ARANBURU Alex Cofidis 20 6 3:28

30 30 – FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 20 5 3:44

31 31 – VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 10 5 13″ 4:07

32 32 – QUINTANA Nairo Movistar Team 10 5 4:08

33 34 ▲1 CONCI Nicola XDS Astana Team 10 5 4:26

34 35 ▲1 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 10 5 4:47

35 36 ▲1 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 10 5 5:24

36 38 ▲2 STAUNE-MITTET Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 10 5 5:25

37 39 ▲2 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 10 5 5:31

38 40 ▲2 PARET-PEINTRE Valentin Soudal Quick-Step 10 5 5:32

39 41 ▲2 PACHER Quentin Groupama – FDJ 10 5 5:40

40 42 ▲2 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 10 5 6:10

41 37 ▼4 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 10 5 6:22

42 43 ▲1 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 10 5 6:29

43 44 ▲1 RUTSCH Jonas Intermarché – Wanty 10 5 3″ 6:43

44 45 ▲1 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 10 5 1″ 6:54

45 46 ▲1 DVERSNES Fredrik Uno-X Mobility 10 5 11″ 7:05

46 47 ▲1 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 10 5 8:39

47 48 ▲1 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 10 5 9:28

48 49 ▲1 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 10 5 4″ 10:21

49 50 ▲1 LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL 10 5 10:48

50 51 ▲1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 10 5 10″ 11:26

51 52 ▲1 FORMOLO Davide Movistar Team 5 5 12:10

52 53 ▲1 AULAR Orluis Movistar Team 5 5 13:46

53 54 ▲1 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 5 5 14:44

54 55 ▲1VERMEERSCH Gianni Alpecin – Deceuninck 5 5 16:23

55 56 ▲1 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team 5 5 6″ 17:28

56 57 ▲1 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 3 5 17:38

57 58 ▲1 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team 3 5 18:38

58 60 ▲2 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 3 5 19:39

59 61 ▲2 MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta 3 5 1″ 19:56

60 59 ▼1 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG 3 5 20:30

61 62 ▲1 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 5 21:14

62 63 ▲1 MOSCON Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 5 21:19

63 64 ▲1 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 5″ 23:21

64 66 ▲2 SCALCO Matteo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 24:34

65 67 ▲2 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 5 24:49

66 65 ▼1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 5 24:54

67 69 ▲2 ARCAS Jorge Movistar Team 5 25:05

68 71 ▲3 WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team 5 25:27

69 68 ▼1 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 5 25:49

70 73 ▲3 OURSELIN Paul Cofidis 5 26:33

71 70 ▼1 THOMAS Benjamin Cofidis 5 26:43

72 72 – MAJKA Rafał UAE Team Emirates – XRG 5 26:52

73 74 ▲1 DELAPLACE Anthony Arkéa – B&B Hotels 5 26:53

74 75 ▲1 GLIVAR Gal Alpecin – Deceuninck 5 27:36

75 76 ▲1 SÜTTERLIN Jasha Team Jayco AlUla 5 27:58

76 77 ▲1 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 5 29:34

77 78 ▲1 SWIFT Connor INEOS Grenadiers 5 30:11

78 79 ▲1 JOHANNESSEN Anders Halland Uno-X Mobility 5 30:22

79 81 ▲2 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 5 31:09

80 82 ▲2 VENTURINI Clément Arkéa – B&B Hotels 5 31:28

81 80 ▼1 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 5 31:48

82 83 ▲1 VAN DIJKE Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 5 2″ 31:52

83 84 ▲1 MACIEJUK Filip Red Bull – BORA – hansgrohe 5 32:13

84 85 ▲1 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 5 33:24

85 87 ▲2 VAN UDEN Casper Team Picnic PostNL 5 33:31

86 86 – DE BONDT Dries Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 33:42

87 89 ▲2 TONEATTI Davide XDS Astana Team 5 33:44

88 88 – VAN BAARLE Dylan Team Visma | Lease a Bike 5 34:35

89 91 ▲2 STANNARD Robert Bahrain – Victorious 5 34:42

90 92 ▲2 PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step 5 34:51

91 93 ▲2 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 5 35:08

92 94 ▲2 MUÑOZ Francisco Team Polti VisitMalta 5 35:11

93 90 ▼3 BATTISTELLA Samuele EF Education – EasyPost 5 35:23

94 95 ▲1 KOCH Jonas Red Bull – BORA – hansgrohe 5 36:05

95 97 ▲2 MAAS Jan Cofidis 5 37:47

96 98 ▲2 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 5 14″ 37:51

97 96 ▼1 BLUME LEVY William Uno-X Mobility 5 2″ 38:10

98 99 ▲1 BONNEU Kamiel Intermarché – Wanty 5 39:09

99 100 ▲1 TESFATSION Natnael Movistar Team 5 40:30

100 102 ▲2 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 41:37

101 104 ▲3 PENHOËT Paul Groupama – FDJ 5 4″ 41:42

102 105 ▲3 LEIJNSE Enzo Team Picnic PostNL 5 42:46

103 101 ▼2 HOLTER Ådne Uno-X Mobility 5 43:04

104 103 ▼1 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek 5 44:15

105 106 ▲1 RUSSO Clément Groupama – FDJ 5 44:28

106 107 ▲1 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta 5 45:48

107 109 ▲2 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 5 46:28

108 110 ▲2 BAIS Davide Team Polti VisitMalta 5 46:43

109 111 ▲2 PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta 5 2″ 47:52

110 112 ▲2 CORT Magnus Uno-X Mobility 5 48:35

111 113 ▲2 REINDERINK Pepijn Soudal Quick-Step 5 48:47

112 114 ▲2 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 5 50:15

113 115 ▲2 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 51:15

114 116 ▲2 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 5 3″ 52:27

115 117 ▲2 GAZE Samuel Alpecin – Deceuninck 5 52:33

116 118 ▲2 HAMILTON Lucas INEOS Grenadiers 5 53:42

117 119 ▲2 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 5 53:45

118 120 ▲2 STEWART Jake Israel – Premier Tech 5 53:49

119 121 ▲2 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team 5 54:40

120 122 ▲2 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 5 57:53

121 124 ▲3 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 5 6″ 58:23

122 125 ▲3 MÄRKL Niklas Team Picnic PostNL 5 59:53

123 127 ▲4 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 5 1″ 1:02:15

124 128 ▲4 GUDMESTAD Tord Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 1:02:18

125 126 ▲1 GAMPER Patrick Team Jayco AlUla 5 1:02:31

126 130 ▲4 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 5 1:04:45

127 129 ▲2 CAPIOT Amaury Arkéa – B&B Hotels 5 1:05:20

128 132 ▲4 RAISBERG Nadav Israel – Premier Tech 5 1:05:26

129 134 ▲5 COQUARD Bryan Cofidis 5 1:06:11

130 135 ▲5 THEUNS Edward Lidl – Trek 5 1:06:16

131 136 ▲5 MCLAY Daniel Team Visma | Lease a Bike 5 1:06:22

132 137 ▲5 FERRON Valentin Cofidis 5 1:07:33

133 138 ▲5 REINDERS Elmar Team Jayco AlUla 5 1:08:38

134 139 ▲5 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team 5 1:11:20

135 140 ▲5 MILAN Jonathan Lidl – Trek 5 27″ 1:11:58

136 142 ▲6 BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 6″ 1:12:58

137 143 ▲6 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 5 1:15:21

138 144 ▲6 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 5 1:15:29