Oggi martedì 4 marzo (ore 20.00) si gioca Chieri-Roma, finale d’andata della Challenge Cup 2024-2025 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Al Pala Gianni Asti di Torino si disputerà la prima parte dell’atto conclusivo: le piemontesi partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alla voglia di rivalsa delle capitoline, che sabato sera hanno dovuto scontare la retrocessione in Serie A2.

Chieri punta a ottenere un risultato di rilievo in vista della sfida di ritorno prevista settimana prossima nella Città Eterna, in modo da avvicinarsi a quel trofeo già alzato nel 2023 (lo scorso anno dettò invece legge nella CEV Cup). Roma si leccherà le ferite e proverà a distinguersi in campo europeo (è alla sua prima partecipazione in un evento al di fuori dei confini nazionali), si fronteggiano la quinta e la tredicesima forza della Serie A1.

A guidare Roma saranno soprattutto Wilma Salas, Anna Adelusi e Giulia Melli, mentre Chieri sarà nelle mani di Anne Buijs, Lucille Gicquel e Avery Skinner. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Chieri-Roma, finale d’andata della Challenge Cup 2024-2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play ed Euro Volley Tv.

CALENDARIO CHIERI-ROMA, FINALE D’ANDATA CHALLENGE CUP

Martedì 4 marzo

Ore 20.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Roma Volley – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CHIERI-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.