Chi è Manuel Lando? L’ingegnere nuovo nome del salto in alto con Sioli. E agli Europei Indoor…

Manuel Lando si è fatto notare nelle qualificazioni del salto in alto agli Europei Indoor di atletica, incominciati stasera ad Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurro ha chiuso al comando il turno preliminare, rendendosi protagonista di un cammino netto fino a 2.23 metri: il nostro portacolori è stato l’unico a non commettere errori e si presenterà con grandi ambizioni all’atto conclusivo, al pari del debuttante Matteo Sioli, altra giovane promessa che ha valicato 2.23 al primo assalto dopo la sbavatura a 2.18.

L’Italia brilla in questa specialità e inseguirà una medaglia continentale nonostante l’assenza dei due alfieri di riferimento (Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile). Manuel Lando è nato a Cittadella (in provincia di Padova) il 4 agosto 2000 e si è avvicinato all’atletica a dodici anni, dopo degli inizi nel nuoto, su consiglio dei genitori (la mamma si era cimentata nel lungo, il papà tra gli ostacoli).

Approdato all’alto nel 2018, conquistando il titolo italiano tra gli juniores, è seguito da Silvano Chesani a Trento dal marzo 2024. Nel 2021 aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei Under 23 e lo scorso anno aveva chiuso in sesta posizione agli Europei di Roma. Laureato in ingegneria aerospaziale e Padova e iscritto alla magistrale in ingegneria meccanica, si è issato a 2.26 metri lo scorso 22 febbraio in occasione dei Campionati Italiani Assoluti, perdendo il duello proprio con Sioli che in quell’occasione volò a 2.28.

Prima della stoccata di due settimane fa aveva un personale di 2.25 registrato all’aperto in quel di Lignano Sabbiadoro il 14 luglio 2023. Ora sembra davvero in rampa di lancio, ha trovato la sua dimensione e può regalarsi grandi soddisfazioni, già durante il fine settimana. L’Italia sta facendo scuola nel salto in alto e non si pone limiti.