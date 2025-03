Chi è Emilia Mondinelli: prima qualificazione ad Are, in Coppa Europa ha già vinto

Qualcosa si muove in casa Italia? Lo vedremo. Si parla di slalom femminile e, al termine della prima manche dell’appuntamento di Coppa del Mondo ad Are (Svezia), Mikeala Shiffrin guida le fila della classifica con fare regale. 51.27 il crono della fuoriclasse americana, in una run-1 andata in scena sotto una fitta nevicata, precedendo di 43 centesimi al tedesca Lena Duerr, mentre non ci sarà la svedese Sara Hector (terza a 0.48) per una squalifica causata dalla lunghezza dei propri sci.

Quattro le azzurre qualificate per la seconda manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti ed Emilia Mondinelli. A destare interesse è proprio quest’ultima, classe 2004 e alla prima qualificazione tra le migliori 30 in Coppa del Mondo.

Di chi parliamo? Di un’atleta 20enne di talento, originaria di Alagna Valsesia e specialista delle prove tecniche. Ha fatto la prima comparsa in Coppa Europa il 15 dicembre 2021 in Valle Aurina e in Coppa del Mondo l’11 novembre 2023 a Levi, in entrambi i casi senza completare la prova di slalom.

Tra i rapid gates ha espresso la propria passione e il 21 febbraio 2024 ha conquistato a Malbun il primo podio in Coppa Europa, giungendo terza. Il 14 marzo dell’anno scorso, a Norefjell (Norvegia), è arrivata la prima affermazione tra i pali stretti nella competizione continentale.

Sfortunatamente, un infortunio nella scorsa primavera al ginocchio sinistro ha rallento l’incedere. Non è un caso che il suo ritorno sugli sci si sia concretizzato solo a novembre 2024. Il rientro nel massimo circuito internazionale c’è stato nello slalom di Courchevel (30 gennaio 2025), ultima gara prima dei Mondiali di Saalbach. Vedremo se i primi punti in Coppa del Mondo arriveranno, nella seconda manche che inizierà alle 12.30 sul pendio svedese.