Shiffrin vince lo slalom di Are davanti ad Aicher. Duello serratissimo alle finali per la Coppa

Mikaela Shiffrin si presenterà alle finali di Lillehammer (per la precisione Kvitfjell) con 140 punti di vantaggio nei confronti di Emma Aicher. Un duello semplicemente meraviglioso e che si è ulteriormente alimentato dopo lo slalom di Are, che ha visto l’ottava vittoria su nove gare tra i rapid gates dell’americana. La tedesca, però, ha retto di testa e ha fatto il massimo che poteva fare, chiudendo proprio al secondo posto e perdendo solo venti punti nei confronti della rivale.

La vittoria numero 109 della carriera in Coppa del Mondo è arrivata comunque con un vantaggio ampissimo su tutte le avversarie. Shiffrin infatti ha pennellato nella seconda manche, anche se ha rischiato clamorosamente di uscire a poche porte dal traguardo, vincendo con 94 centesimi di vantaggio proprio su Aicher, che è stata comunque bravissima a reggere la pressione e a confermare la seconda posizione di metà gara.

Sul podio ci sale anche la svizzera Wendy Holdener, che ha accusato un secondo di ritardo dalla vetta. Quarto posto per l’austriaca Katharina Truppe (+1.09), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.83) e la lettone Dzenifera Germane (+1.85), che ha rimontato sette posizioni nella seconda manche. Settima la svedese Cornelia Oehlund (+1.90) davanti all’albanese Lara Colturi (+2.09). Completa la Top-10 la svedese Hanna Aronsson Elfman (+2.19) e la svizzera Camille Rast (+2.29).

La migliore delle azzurre è stata Lara Della Mea (+2.37), che ha recuperato tre posizioni nella seconda manche, terminando in dodicesima posizione. Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per Emilia Mondinelli, che risale cinque posti e chiude diciassettesima (+2.69). A punti ci va anche Giulia Valleriani, ventiseiesima al traguardo (+4.30). Alle finali riesce a qualificarsi Martina Peterlini, che mantiene il venticinquesimo posto in classifica, nonostante l’uscita nella prima manche. Con lei ci saranno ovviamente Lara Della Mea ed Anna Trocker, campionessa del mondo juniores.