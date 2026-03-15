Pagelle slalom Are 2026: Shiffrin domina, ma Aicher che carattere! Brava Mondinelli

PAGELLE SLALOM ARE 2026

Mikaela Shiffrin 9: ottava vittoria su nove slalom in stagione ed i successi diventano nove con quello olimpico. La dominatrice assoluta tra i rapid gates ed anche oggi lo ha dimostrato infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Basterà questo dominio per vincere la Coppa del Mondo? Lo si saprà la prossima settimana in Norvegia.

Emma Aicher 8,5: testa da futura campionessa. Proprio sul terreno preferito dalla rivale, regge benissimo la pressione e conclude in una fondamentale seconda posizione. Riesce a limitare i danni al massimo e si presenterà con 140 punti di ritardo alle finali e con la possibilità davvero di poter conquistare la sfera di cristallo.

Wendy Holdener 7: è stata sicuramente una stagione complicata rispetto alle altre e con anche meno risultati positivi, ma la svizzera prova a chiuderla al meglio possibile e oggi si prende un bel terzo posto.

Dzenifera Germane 6,5: davvero un bel talento questa ragazza lettone. La carta d’identità recita ventidue anni e questa stagione ha sicuramente fatto uno step. Adesso l’obiettivo è quello di migliorarsi ulteriormente e arrivare alla zona podio. Oggi rimonta sette posizioni e chiude sesta.

Emilia Mondinelli 6: centra il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo proprio all’ultima gara della stagione. Un piazzamento da cui ripartire il prossimo anno dove l’obiettivo sarà quello di confermarsi sempre tra le trenta e continuare la proprio crescita.

Zrinka Ljutic 5: dalla vittoria della coppa di specialità dello scorso anno al ventitreesimo posto in questa prima delle finali. Davvero una stagione disastrosa. Oggi esce nella seconda manche, ma per sua fortuna ci sarà in Norvegia.