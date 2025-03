Champions League, il Real Madrid elimina l’Atletico ai rigori. Avanzano Borussia Dortmund e Arsenal

Stasera si sono disputati gli ultimi incontri di ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si è così delineato il tabellone dei quarti. Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid si è rivelato pirotecnico: i colchoneros sono passati in vantaggio al primo minuto con Gallagher e hanno così rimesso in pari il doppio confronto dopo il ko dell’andata con il minimo scarto.

Il confronto si è così trascinato ai supplementari e poi ai calci di rigore: la rete di Alvarez viene annullata per un doppio tocco sul dischetto, Oblak ha poi parato il tiro di Lucas, ma Llorente ha spedito il pallone sulla trasversa e Rudiger ha risolto la contesa. Il Real Madrid se la dovrà vedere con l’Arsenal al prossimo turno.

Il Borussia Dortmund si è imposto sul campo del Lilla per 2-1 dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. I francesi sono passati in vantaggio al 5′ con David, ma poi nella ripresa i tedeschi sono riusciti a ribaltare il risultato: al 54′ Can ha trasformato un calcio di rigore, poi Beier ha raddoppiato al 65′. I teutonici si sono così meritati la qualificazione ai quarti di finale, dove incroceranno il Barcellona.

L’Aston Villa ha travolto il Brugge con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico, dopo il 3-1 della settimana scorsa nella tana dei belgi che hanno eliminato l’Atalanta. Gli inglesi incroceranno il PSG che ieri aveva firmato il colpaccio contro il Liverpool ai rigori.

L’Arsenal doveva soltanto controllare la situazione dopo il 7-1 rifilato al PSV Eindhoven nella sfida d’andata e in casa ha pareggiato per 2-2 contro i giustizieri della Juventus: i Gunners sono passati in vantaggio al 6′ con Zinchenko, Perisic ha segnato al 18′, Rice ha riportato davanti i padroni di casa al 37′ e poi Driouech ha fissato il risultato al 70′.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO OGGI

Lilla-Borussia Dortmund 1-2

Arsenal-PSV Eindhoven 2-2

Aston Villa-Brugge 3-0

Atletico Madrid-Real Madrid 1-0 (3-4 d.c.r.)