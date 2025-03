L’Inter vola ai quarti di Champions League: Thuram show, Feyenoord ko. Ora la sfida tedesca

L’Inter si è qualificata ai quarti di finale della Champions League, sconfiggendo il Feyenoord per 2-1 nell’incontro di ritorno andato in scena davanti al proprio pubblico di San Siro dopo essersi imposta per 2-0 a Rotterdam la scorsa settimana. I Campioni d’Italia hanno regolato abbastanza agevolmente la rognosa compagine olandese, che ai playoff aveva eliminato il Milan, e si sono così guadagnati il durissimo doppio confronto con il Bayern Monaco, che ha avuto la meglio nel derby tedesco con il Bayer Leverkusen.

I neroazzurri, che hanno dovuto fare a meno di De Vrij all’ultimo minuto (ha giocato Acerbi), sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con un bellissimo destro di Thuram su assist di Carlos Augusto, che ai tifosi ha fatto tornare in mente la rete segnata in occasione del derby di due anni fa vinto per 5-1. Il francese è stato bravissimo ad accentrarsi e a calciare forte all’incrocio andando poi ad abbracciare Lautaro Martinez, oggi in panchina. L’attaccante ha anche colpito una traversa e poi è stato sostituito al 70′ ricevendo l’ovazione del pubblico.

Il Feyenoord è riuscito a pareggiare al 43′: fallo di Calhanoglu e calcio di rigore trasformato da Moder. Il secondo gol subito dall’Inter in Europa in dieci partite ha fatto paura ai padroni di casa, che sono passati in vantaggio al 51′ con un calcio di rigore, concesso per un fallo di Beelen su Taremi, trasformato da Calhanoglu. La macchia della serata è il cartellino giallo rimediato dal diffidato Asllani, che non sarà dunque disponibile per l’andata dei quarti. Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch, terzino e mezzala, sono entrati a dieci minuti dalla fine, facendo il proprio debutto.

Il Bayern Monaco ha battuto il Bayer Leverkusen per 2-0 dopo il 3-0 dell’andata: Kane al 52′ e Davies al 71′ hanno risolto la contesa in casa delle ribattezzate “aspirine”, guadagnando così la sfida con l’Inter che si preannuncia particolarmente equilibrata. Il Barcellona ha sconfitto il Benfica per 3-1 (doppietta di Raphinha) e si è qualificato ai quarti dopo la vittoria dell’andata per 1-0: i lusitani se la dovranno vedere con la vincente di Borussia Dortmund Lilla (1-1 all’andata).

Il PSG ha eliminato il Liverpool ai calci di rigore: i francesi si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Dembelé al 12′ e hanno così pareggiato il risultato dell’andata, poi dal dischetto hanno sbagliato Nunez e Jones, mentre gli ospiti sono stati impeccabili Con Vitinha, Ramos, Dembelé e Doue, meritandosi così i quarti contro la vincente di Brugge-Aston Villa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO OGGI

Barcellona-Benfica 3-1

Inter-Feyenoord 2-1

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2

Liverpool-PSG 0-1 (1-5 d.c.r.)