Calcio: nel posticipo di Serie A l’Udinese ferma la rincorsa alla Champions della Lazio

Era una partita fondamentale, soprattutto per la Lazio, quella del posticipo della ventottesima giornata della Serie A di calcio. L’Udinese però, in trasferta allo Stadio Olimpico, riesce ad interrompere la rincorsa Champions dei biancocelesti bloccandoli sull’1-1 finale.

Un pareggio che fa male, momentaneamente, alla squadra di Baroni: vincere infatti sarebbe significato scavalcare al quarto posto la Juventus, crollata ieri sotto i colpi dell’Atalanta. I bianconeri hanno ancora una lunghezza di margine sulla compagine capitolina.

Le emozioni sono soprattutto nella prima metà di gara. Gli ospiti passano in vantaggio al 22′ dopo un batti e ribatti in area di rigore, concluso da Florian Thauvin in rete. La risposta però non si fa attendere: al 32′ ci prova Zaccagni dalla distanza, sul corner successivo è Alessio Romagnoli a sorprendere Okoye.

Sono molto meno le emozioni nella ripresa, nonostante una girandola di cambi.